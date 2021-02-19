脫歐對英國音樂家真的有影響

文/MUZIK

對很多音樂家來說，去年在全球爆發的新冠疫情，大大的影響到了他們本來的演出生活，但對於英國的音樂家們來說，打擊他們的不光只是疫情，還有脫歐後的現實。

儘管英國政府在脫歐前一直說服民眾，會盡力維持大家在沒有脫歐前的生活，然而鋼琴家約瑟夫彌德頓（Joseph Middleton）日前就投書以自身的經歷為例子，和大家說明真的有大不同。彌德頓在兩年前就已經確定了今年上半年的巡迴演出，包括西班牙、德國、奧地利、法國等地的各大城市，雖然有一些仍然因為疫情影響而被迫取消，但仍有不少的場次決定照舊。 然而，正當他要準備出發時，他的經紀人聯繫他，因為脫歐的原因，如今西班牙政府要求英國人入境演出一律要申請短期工作簽證，就算他只待不到24小時也不行，而且如果要快速拿到簽證，得先支付高達600歐元的手續費用，以及提交一大堆的證明文件。

除此之外，麻煩的是目前歐盟各國對於英國人入境的規範都不一樣，所以日後如果要舉行類似的巡迴演出，都得要提早準備好各國的簽證才行。對彌德頓來說，這些困擾帶來更大的影響是，他無法再像以往一樣，能夠接下臨時的演出邀約，就像他在去年曾經替一位生病的音樂家代打，早上接到電話，晚上人就已經在阿姆斯特丹的音樂廳裡演奏了。彌德頓認為，這將會大大減少許多年輕音樂家們利用這樣機會大展身手的可能。

雖然音樂家們已經串聯對政府提出要求，希望能改善目前的狀態，但彌德頓顯然對於英國政府的效率及對這件事情的重視與否，感到悲觀。也擔心會有越來越多的英國籍音樂家及音樂教育工作者，在未來會選擇移居歐盟其他的國家來維持生計，而這也將會大大的影響英國在音樂產業的發展。

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