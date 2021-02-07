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科學證明：學習音樂與學科表現具有正面因果關係 但不是讓你變聰明

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

堪薩斯大學的Martin J. Bergee與Kevin M. Weingarten以1000位中學生為對象，研究音樂教育與其它學科表現之間的關係。

Bergee原本的假設是：統計學誤差、環境影響（如種族、收入等）如果都經過適當修正，應該可以驅散習樂與課業成績之間的疑雲、破除學音樂會變聰明的迷思。

但他們發表於Journal of Research in Music Education的報告卻顯示，精心排除這些因素之後，研究者驚訝地發現，習樂似乎真的能讓學生在數學或閱讀方面表現更好。Bergee表示，習樂與學科成就不只相關，而且還呈現因果關係，意即越努力學音樂，在數學或閱讀科目上的表現就會越好。他原本一直認為，兩者之間頂多只是「相關」而非「因果」，而且打算藉此研究來表明，這類流傳已久的論調，可能主要是與許多背景因素，特別像是家庭教育程度，或者種族等差異相關，如果控制這些變項以後，就能修正謬誤，解除「學音樂」與「變聰明」長久以來的羈絆。

音樂教育與其它科目學習成就的關係，邇來備受討論，也有研究指出，跟學習舞蹈、運動等其它課外活動相比，習樂對學生們的學科表現並沒有較大的幫助。

延伸閱讀：學音樂不會變聰明

那麼學音樂就是得高分的神奇絕招嗎？ Bergee解釋，研究表明，習樂可能有助於學習歷程的普遍發展，而他們更想說的是：不同領域的學科，像是音樂、數學、閱讀背後，就心靈層面來說，或許都有一個共通的學習過程。

音樂研究者、教育工作者Anita Collins則認為，該研究著力於排除社會與統計因素，來探討音樂教育對學生的影響。但在討論教育方面，要「控制」的因素實在太多，它們無法、也不該被一刀兩斷的劃分開來，畢竟人類是不斷發展，也是地球上最複雜的物種之一。就此而言，Bergee的研究有助於增加教育途徑的全面性；從宏觀的、全人的角度來說，音樂教育應該被視為整個教育體系中的重要部分，而其它許多不同類別的經驗亦然。

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