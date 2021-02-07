文/MUZIK

在台中國家歌劇院完工前，許多人都笑稱這個工程從他們小時候進行到長大成人。而位於土耳其首都安卡拉的總統音樂廳（Presidential Symphony Orchestra）也絲毫不遑多讓，從開工到完工，整整歷時近三十年。

位於安卡拉的這座音樂廳，從1992年確立設計，1997年發包動土施工後，經歷了數次政權變動，超過三十位的文化部長，幾次因為國家的政治動盪，或是經濟衰退而被迫停工，終於在三年前加緊興建的腳步，於去年年底完工，並在今年初正式宣布啟用開放。

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這座音樂廳占地67萬平方呎，外觀是由一座玻璃帷幕的金字塔建築加上兩個不對襯的球狀形體所組成，設計理念是希望能夠將傳統及未來感融為一體。建築物裡則包含兩個專業的音樂廳，主音樂廳採葡萄園式的設計，可容納兩千多人，小型演奏廳則擁有五百席座位。

耗時這麼久終於完工，本應該要盛大的慶祝，可惜目前土耳其因為疫情嚴重，許多公開活動都暫停或取消，音樂廳的開幕也被迫暫時延後，待疫情降溫，會同時在兩個表演場館舉行音樂會，來正式宣告這座土國唯一的國家級音樂廳的到來。

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