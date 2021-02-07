聽新聞
test
0:00 / 0:00

三十年磨一音樂廳

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
圖：©土耳其文化觀光部
圖：©土耳其文化觀光部

文/MUZIK

在台中國家歌劇院完工前，許多人都笑稱這個工程從他們小時候進行到長大成人。而位於土耳其首都安卡拉的總統音樂廳（Presidential Symphony Orchestra）也絲毫不遑多讓，從開工到完工，整整歷時近三十年。

位於安卡拉的這座音樂廳，從1992年確立設計，1997年發包動土施工後，經歷了數次政權變動，超過三十位的文化部長，幾次因為國家的政治動盪，或是經濟衰退而被迫停工，終於在三年前加緊興建的腳步，於去年年底完工，並在今年初正式宣布啟用開放。

延伸閱讀：土耳其的工地音樂會

這座音樂廳占地67萬平方呎，外觀是由一座玻璃帷幕的金字塔建築加上兩個不對襯的球狀形體所組成，設計理念是希望能夠將傳統及未來感融為一體。建築物裡則包含兩個專業的音樂廳，主音樂廳採葡萄園式的設計，可容納兩千多人，小型演奏廳則擁有五百席座位。

耗時這麼久終於完工，本應該要盛大的慶祝，可惜目前土耳其因為疫情嚴重，許多公開活動都暫停或取消，音樂廳的開幕也被迫暫時延後，待疫情降溫，會同時在兩個表演場館舉行音樂會，來正式宣告這座土國唯一的國家級音樂廳的到來。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

NBA／不滿對方搭上土國獨裁總統 康特推特砲轟馬斯克

北京科興「克爾來福」疫苗 最快春節前批准上市

大陸又一款新冠疫苗上市申請 獲官方受理

敘利亞北部土耳其掌控區 24小時3起炸彈攻擊數十死傷

相關新聞

科學證明：學習音樂與學科表現具有正面因果關係 但不是讓你變聰明

堪薩斯大學的Martin J. Bergee與Kevin M. Weingarten以1000位中學生為對象，研究音樂教育與其它學科表現之間的關係。 Bergee原本的假設是：統計學誤差、環境影響（如種族、收入等）如果都經過適當修正，應該可以驅散習樂與課業成績之間的疑雲、破除學音樂會變聰明的迷思。

三十年磨一音樂廳

在台中國家歌劇院完工前，許多人都笑稱這個工程從他們小時候進行到長大成人。而位於土耳其首都安卡拉的總統音樂廳（Presidential Symphony Orchestra）也絲毫不遑多讓，從開工到完工，整整歷時近三十年。

只動兩指 還是一條好漢

曾受教於大師Nathan Milstein三年、現患肌張力不全症的小提琴名家Clayton Haslop不減本色，僅用左手食指與中指控弦，成功演奏了只屬於他的二指版柴科夫斯基跟德弗札克。

人工智能音樂評審

美國職業棒球小聯盟，曾在過去幾年試驗利用人工智慧（AI）來擔主審，核定好壞球，據說，準確率已經高過人工判決。而如今也有一群科學家，想要試試看利用AI來當裁判，評定音樂家演奏的能力和好壞。

想練琴怎麼辦？ 買座教堂吧

匈牙利裔加拿大知名管風琴家Xaver Varnus為了盡情練習，買下一座鄉間教堂，成了該國新斯科省皇后縣布魯克林區「朝聖者聯合教堂」的新主人。

樂觀看待2021 蕭邦大賽預選7月登場

因新冠影響，原訂去年4月展開的第18屆蕭邦鋼琴大賽預選輪（Preliminary Round），先從2020年4月延到了9月，無奈疫情未見緩和，整場賽事於是直接後移一年，預計2021年10月再行登場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。