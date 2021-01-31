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只動兩指 還是一條好漢

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

曾受教於大師Nathan Milstein三年、現患肌張力不全症的小提琴名家Clayton Haslop不減本色，僅用左手食指與中指控弦，成功演奏了只屬於他的二指版柴科夫斯基跟德弗札克：

青少年時代就被指揮家Neville Marriner相中、邀入洛杉磯室內樂團小提琴第一部的Haslop，兩年內就成為該團獨奏家，由此展開光輝職涯。除了古典領域，他更以James Horner 、Don Davis、Alexander Desplat、Michael Giacchino等作曲家的首席御用小提琴家聞名，曾為上千部電影獻聲，在《鐵達尼號》、《侏儸紀公園3》、《料理鼠王》、《天外奇蹟》等膾炙人口的名片之中，甚至於奧斯卡頒獎典禮上（2009），都能聽見他的琴音。

對於這樣一位技藝高超、閱歷豐富的演奏家來說，柴科夫斯基與德弗札克的熱門之作，早該屬於再熟悉不過的保留曲目。無奈病症讓左手的指頭逐漸失去操琴能力，但他沒有屈服，依然憑著兩根指頭，重新下工夫學習、編排指法，從堅強的食指與中指之間流洩的小提琴協奏曲與幽默曲，不但優美，更有獨一無二、動人的韌性。

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