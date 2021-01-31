文/MUZIK

美國職業棒球小聯盟，曾在過去幾年試驗利用人工智慧（AI）來擔主審，核定好壞球，據說，準確率已經高過人工判決。而如今也有一群科學家，想要試試看利用AI來當裁判，評定音樂家演奏的能力和好壞。

來自美國內華達大學電子系的助理教授布蘭登（Brendan Morris），就帶領他的團隊進行一項研究，透過六十支鋼琴家演奏的影片，來訓練電腦判別演奏的好壞。實驗的方式是這樣，首先，先由一群專業的音樂人士，為這些影片的演奏水準進行評分，評斷分兩項，一個是演奏技術，一個是整體音樂呈現，由1-10，代表不同的程度。接下來，研究人員將其中半數的影片，用來鍛鍊電腦智能，建立起評判的標準。

再來，就是讓訓練過後的電腦人工智慧，來對剩下的三十個影片作評分，看跟專家們評斷的結果，差別在哪。電腦的評判主樣分成兩個部分，第一個是純視覺上的，透過演奏者的指法，以及所挑選曲目的難度，來進行評分。而對比專家們在演奏技術上的評判，這個部分的準確率有差不多七成五。

第二則是聽覺上的，電腦透過速度及演奏音符的準確性，來評斷演奏家的程度。然而，因為無法分辨演奏者的風格，以及對樂句的表現手法，結果和專家學者們的評判相比，準確度掉到只有六成上下。

雖然研究的結果明顯顯示，利用人工智能來當音樂比賽的評審，可能還有很長的一段路要走，但若是用在簡單的線上教學，或者是線上音樂評量，也許在目前就能當作一個還算可以參考的工具。

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