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想練琴怎麼辦？ 買座教堂吧

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
▲朝聖者聯合教堂
▲朝聖者聯合教堂

文/MUZIK

匈牙利裔加拿大知名管風琴家Xaver Varnus為了盡情練習，買下一座鄉間教堂，成了該國新斯科省皇后縣布魯克林區「朝聖者聯合教堂」（Pilgrim United Church in Brooklyn, Nova Scotia）的新主人。

該堂前身為1840年興建的信眾禮拜堂，1890年重建，Varnus將其喻為俯瞰Mersey河的古老城堡。教堂內部空間高過管風琴，琴上方有漂亮的彩繪玻璃，透過窗戶，甚至可以看到海，對Varnus來說，更非常適合管風琴演奏：「因為你能清楚地聽到一切。」

彈過全球名琴，足跡踏遍萊比錫托瑪斯教堂（巴赫最後服務之處）、巴黎聖母院、聖敘爾比斯教堂、聖猶士坦堂、莫斯科音樂學院等地的Varnus，落戶多倫多時，便想找個大一些、屬於自己的練琴之處，就這樣在網路上看到了這座教堂，讓他想起25年前在新斯科省的好友、Wolfville 市長Bob Stead曾經想「拐」他住到新斯科省來——只是當時Varnus實在年輕得不會想要如此。（編按：新斯科省位於加拿大東南端，包括一座半島與其北方及沿海島嶼，面積小、人口少，布魯克林區居民也僅千人左右）

「終於不用受制於人了」，買下教堂的Varnus回憶：小時候真的很難在歐洲的某些教堂練琴，總要穿著正裝、向神父或牧師求把鑰匙，抑或得跟老修女唇槍舌劍一番——他們總是嫌彈琴太吵，吵到都住不了人。現在他可以盡情地彈，別說不用穿燕尾服了，穿著睡衣演奏也沒關係。

不過找到教堂只是第一步，這個教堂原本並未「自帶」樂器，Varnus又在Facebook上的管風琴社群詢問，加拿大有沒有待售的琴？不過30分鐘，竟然就得到回應，而且琴正好就在新斯科省，與教堂相距不到100公里，讓他嘆道，自己真是地球上最幸運的人了！

落座琴前，Varnus說自己有如回到Banks家的Mary Poppins，奇蹟似地與自己的管風琴相聚於自己的教堂，在新斯科省鄉村的這幢木造建築裡，演奏起來特別有感，也是一種靈性的體驗。

對當地居民來說，又是如何呢？

跟以往被教堂人員嫌來怪去的狀況截然相反，Varnus欣言：布魯克林人好奇不已，早就等待著，琴送到時，他們就像圍觀意外現場那樣，群聚在教堂週邊。就算是原本對搖滾樂或流行樂更有興趣的人，幾乎也每天來報到，幾乎天天都有5、6位，甚至是10位居民來敲門，還會要求他彈些不同的曲子呢。

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