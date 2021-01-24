樂觀看待2021 蕭邦大賽預選7月登場

文/MUZIK

因新冠影響，原訂去年4月展開的第18屆蕭邦鋼琴大賽預選輪（Preliminary Round），先從2020年4月延到了9月，無奈疫情未見緩和，整場賽事於是直接後移一年， 預計2021年10月再行登場 。

隨著時序跨入2021年，主辦該賽的蕭邦協會對於年內遏制新冠蔓延懷抱信心，並在肯定音樂廳將會重新滿座的正面預期之中，宣布於今年7月12至23日重啟預選輪，並按原訂計劃，在國家愛樂（Filharmonii Narodowej）的室內樂廳現場舉行，也可在 YouTube頻道 上觀看。

之前已經購買預選輪票券的觀眾，可以按新的賽事日程入場觀賽，也可選擇於6月12日前全額退票。

總決賽 總決賽按計劃，將在2021年10月2日至23日間舉行。

回顧： 2020蕭邦鋼琴大賽預選輪名單公佈，9位台灣鋼琴家入選

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》