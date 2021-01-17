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拉圖將於2023/24樂季接掌巴伐利亞廣播交響樂團

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

重磅消息！巴伐利亞廣播交響樂團宣佈，將由英國指揮家拉圖（Simon Rattle）擔任下屆總指揮，任期從2023/24樂季開始生效，為期五年。

2019年11月巴伐利亞廣播交響樂團總指揮楊頌斯（Mariss Jansons）驟然離世，為該團掌舵者留下空缺，今日選定與拉圖簽約。

巴伐利亞廣播交響樂團行政總監表示，他們非常高興能邀請拉圖擔任此職，並特別讚賞他的「熱情、藝術多樣性與贏家魅力」。拉圖則表示自己接下巴伐利亞一職，除了音樂上的因素外，還有個人原因：「在此我更能在工作與生活中找到平衡，有更多時間與家人及孩子相處。」

在決定「生前退位」離開柏林愛樂總指揮一職後，拉圖原本是回到英國故鄉，擔任倫敦交響樂團的音樂總監，今日也宣佈此職將續約一年至2023年，與巴伐利亞任期無縫接軌，之後拉圖將成為倫敦交響樂團的終身榮譽指揮（Conductor Emeritus）。

巴伐利亞廣播交響樂團從2003前起就與楊頌斯合作長達16年，世界名聲登上頂點。2023年後，巴伐利亞廣播交響樂團與拉圖會帶來什麼樣新的火花，值得樂迷觀察。

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