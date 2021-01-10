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連續五十晚的客廳音樂會

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

音樂家在疫情隔離期間都在做些甚麼呢？鋼琴怪傑伊戈爾列維特（Igor Levit）日前接受知名的美國節目《60分鐘》專訪時，就談到了這段期間他的改變與發現。

｢古典音樂絕非是奢侈品，而是生活的必需！｣，列維特在專訪的開始就這麼篤定地說道。在去年三月前，列維特都還維持著他忙碌但非常孰悉的日常，那就是從十幾歲以來就開始的不停表演。對他來說，音樂就是他和人群溝通的工具，而沒有人群，音樂的存在就變得空虛，因為對他來說，彈奏音樂從來不是一種自我滿足的工具。

但隨著新冠肺炎在歐洲蔓延，列維特也和其他的人一樣，被迫中止所有既定的行程，而關在位於柏林的家中。一下子失去演出舞台的他，只好自搭演出場地，地點就在自家的客廳，而觀眾呢，則是他社群上的粉絲們，透過簡單的手機拍攝，連續進行了五十多場的線上音樂會。

雖然這樣的演出方式和現場還是不一樣，但大出列維特意料的，是觀看的人數，最多曾經超過35萬人，這也讓他認知到，除了傳統的音樂會方式，現代的傳播科技，也是一個可以連結觀眾的選擇之一，而即使在疫情結束之後，這樣的方式也會逐漸被更多人接受。

列維特在疫情期間嘗試的事情還非只這一件，他還挑戰了作曲家薩堤的《煩惱》（Vexations），一個只有簡單主題但需要反覆840次的作品，花了他整整十六個小時不間斷的時間彈完。被問到感覺是如何，列維特覺得當下雖然覺得虛脫，但不久就覺得有如飛上天般的爽快。

最後，作為許多人公認的貝多芬專家，列維特也分享了他對於這位剛過250歲生日的大作曲家的看法，那就是對每個聆賞貝多芬音樂的人而言，都必須要找到屬於自己的貝多芬感動，對演奏者來說也是，必須要找到貝多芬對於自身的意義為何，或更重要的，是自己是誰，為什麼要彈奏（聆聽）貝多芬。而這樣的領悟，列維特可是從饒舌歌王阿姆的音樂中，所體會出來的喔。

▲列維特彈奏貝多芬《歡樂頌》改編曲

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《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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