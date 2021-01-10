爵士跨界大師波林逝世 享壽90歲

文/MUZIK

2020雖然已經離我們而去，但在最後仍然不忘對我們造成影響，爵士鋼琴大師兼作曲大師波林（Claude Bolling）於上個月29日病逝，享壽90歲。

波林出生於法國坎城，在巴黎成長並接受教育。他自小就展現出過人的音樂天分，青少年時期便已經成為爵士樂界備受矚目的明日之星，同時開始與眾多爵士音樂家們合作。

除了是一位優秀的爵士鋼琴家外，波林在作曲上也充滿才華，一生共為超過百部以上的電影寫作配樂，而他在1973年所創作的給古典長笛與爵士鋼琴三重奏組曲（Suite for Flute and Jazz Piano Trio），找來法國長笛大師朗帕爾（Jean-Pierre Rampal）共同合作，不但獲得了葛萊美獎最佳室內樂組合的頭銜，專輯也曾占據美國告示榜榜首長達五百多個星期，更讓他就此在古典樂界也打開名聲。

▲波林與朗帕爾的世紀經典合作

至此以後，波林除了繼續在爵士樂界發光發熱外，也時常跨界與古典音樂家們，像是小提琴家祖克曼、大提琴家馬友友，小號家莫里斯安德烈等人合作，都獲得巨大的成功與回響。

波林結髮五十餘載的太太在三年前已經過世，兩人留下兩個兒子。

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