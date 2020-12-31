明尼蘇達研究：別怕吹奏樂器 上頭的氣霧才是問題

文/MUZIK

U工程師團隊（U mechanical engineers）與明尼蘇達大學管弦樂團合作，研究吹奏管樂器所生氣溶膠（aerosols） 的密度與強度，以了解演奏這些樂器可能會對新冠疫情的擴散造成多大的風險。

他們的首要目標，自是確認演奏廳中攜帶病毒的微粒飄浮在演奏者之間帶來的風險，以及了解這些微粒如何擴散、如何捕捉，好找出讓現場音樂會重回舞臺的安全之路，其研究結果不僅限於表演藝術界，更可與剛剛開始了解氣溶膠致病角色的科學家與官員進行交流。

美國疾控與預防中心（CDC）於秋季公布，氣溶膠有傳播病毒的可能，但比它更大一點的飛沫，仍是主要的傳染途徑，這也使得6英尺以上的社交距離規範有其必要——但目前鮮有降低氣溶膠威脅的指示可循，其險情還可能隨冬季來臨而更為嚴重。

U團隊發表在 期刊 上的第一分研究報告，指出某些樂器產生的氣溶膠確實較其它樂器要多——在時長10分鐘的各種測試中，小號、雙簧管、低音長號吹奏時噴出的氣溶膠最多；低音號（tuba）的超長管道則會使氣溶膠滯留其中，讓其演奏風險甚至比一般對話或呼吸時還要更低——不過即使如此，病毒氣溶膠影響範圍在30公分內便會隨距離逐漸收縮。

針對小號等最「危險」的樂器，研究者也花數週時間，試著在樂器開口處裝置濾網攔下氣溶膠。他們發現，三層濾網在小號上的過濾效果可達92%，但會明顯影響音色，吹奏也會吃力許多；兩層濾網雖然只能攔截75%，不過音色減損很少，似乎較為可行。

他們接著進一步研究音樂廳裡的氣流狀況，結果尚未發表，不過管弦樂團已將之實際應用。指導演奏者抗疫的該團醫師、也是U團隊一員的Jon Hallberg博士表示，吹奏銅管或木管樂器沒有大家想像中的那麼可怕，研究再次證明，其製造氣溶膠的風險大致與正常呼吸時相同。他曾模擬氣溶膠在電梯、教室等通風條件不同的日常環境裡散布狀況的差異，而對音樂廳這樣實驗難度較高的大型空間，此前歐洲的相關研究只觀察到樂器噴出的飛沫，還未及氣溶膠部分。

在音樂廳中，U團隊研究人員驚訝地發現：從演奏者處水平投散的氣溶膠，並不是造成傳染的頭號危險因子；相對於此，因身體溫度與週遭冷空氣的溫度差異，形成上升熱氣流，使氣溶膠在演奏者上空數公尺處結成的羽狀煙霧，反而更加令人擔憂。他們接下來的研究，也將試驗能否用濾網或抑制溫度變化等方式，來對付這層煙霧，希望能對眾多室內場所的防疫工作有所幫助，例如防止這種煙霧越過餐桌上的隔板，導致廳內用餐者受到感染。

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