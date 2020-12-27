加護病房裡的實況音樂會

文/MUZIK

對於病人來說，加護病房絕對是一個很不好的體驗，在裡面除了要和身上的病痛搏鬥，眼睛所見也都是往來的護士醫生，耳朵聽到的，則是維生器材發出的嗶嗶聲響。

這個狀況在新冠肺炎流行的當下更為嚴重，病人一旦重症被送進病房，幾乎就是完全與世隔絕，不但是生理上，就連心理上的打擊都很大。美國德州休士頓一間醫院的醫師，就想到了要利用古典音樂來平靜病患心理的方法。

芮美（Mei Rui）是休士頓衛理公會醫院音樂治療的助理教授，本身是位鋼琴家的她，發現在這一段期間，因為疫情大爆發的緣故，醫院的病人和醫生護理人員，其實都承受龐大的壓力，正巧本身也在進行音樂對重症病人生心理反應的研究，因此就和醫院提議，透過播放古典音樂的方式，來觀察病人的反應。

這個計畫找來了休士頓交響樂團的團員們一起，透過平板電腦和通訊軟體的視訊功能，來進行每場二十分鐘的直播音樂會。每場音樂會安排的曲目也有設計過，基本上太過澎湃、太過激情、起伏太大的樂曲都要盡量避免，像芮美本身就比較喜歡蕭邦的奏鳴曲，也有很多音樂家偏愛巴赫的音樂。而這個計畫得到醫院支持開始後，也收到超出預期的效果，很多病人都有非常正面的反應，就連醫護人員在休息時也會要求能否加入聆賞。

而雖然目前獲得的數據資料還不夠完整，但已有研究顯示，節奏比較緩慢的音樂，確實能有效舒緩接受維生器病人的心理壓力，進而讓病人能夠比較快速的復原，而這也能省下一個病人將近六七萬的醫療花費，可說是雙贏。

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