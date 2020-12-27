變則通——疫情中的佳節時光

文/MUZIK

在許多西方國家，12月的到來，標誌著最重要的傳統節慶，以及隨之而來的長假已在眼前——美國馬里蘭州首府安那波利斯也不例外，雖然因為新冠疫情未歇，以往孩子們組成的耶誕合唱團、賣場年終大促銷、應景的芭蕾舞劇《胡桃鉗》，還有馬里蘭廳（Maryland Hall）的經典節目，今年全不復見——但節還是要過，只是變著法子、換了樣子。

安那波利斯合唱團、室內合唱團、室內管弦樂團所屬Live Arts Maryland藝術總監J Ernest Green表示，他們確實認真思考過「疫情中的表藝風貌」，意即如何回應當下境況，乃至危機逐漸過去之後，又要如何再啟新篇？

以往，在這段表演藝術活動最為熱絡的時節，人們通常會選擇觀賞冬季演出，與家人共度良辰，因此也是非常重要的募資機會，這段時間收到的捐款與票房所得，對藝術團體十分重要，也難怪很多表演藝術公司與工作室仍想為這個社區推出線上串流系列節目。

Green指出，作為一起「作樂」、連結整個社區的一種方式，假日表演的曲目，比音樂細節更為重要。Live Arts Maryland已經持續數十年的假期節目：在聖安妮教堂上演的《耶誕禮讚》與《彌賽亞》，今年仍會與大家見面，只是型式有變。

例如《耶誕禮讚》的歌者將在家中，以個別演唱的方式線上加入節目，與同樣線上合組的管弦樂團一起在YouTube頻道上直播。為此，他們先在教堂外面，以二十多人的小合唱團進行每次30分鐘的排練，每個成員之間保持距離、各自由專屬的麥克風收音，再把音軌混合，做出「合唱團」的聲音；合唱團與管弦樂團的成員們，也對新的演出方式樂在其中。

在Glen Burnie的Edna Lee舞蹈工作室，芭蕾舞伶學員則正為該處16週年慶的《胡桃鉗》準備——這次他們不在Chesapeake中學演出，而以小團分次拍攝（每個舞伶都在門前先量體溫、臺上不跳雙人舞），剪輯出影片版的節目。藝術統籌Sally Canterna一邊為參演的舞伶們縫製170個口罩，一邊說明，新冠雖然讓現場演出無法進行，卻因為沒有如往年一般邀請客席舞者，讓學員們得到新的機會，可以擔綱更為吃重的角色：「雖然有諸多限制，但最後完成的影片，會在危機重重的一年裡，帶給大家快樂的回憶。」

至於仰賴這段時間票房及募資收入，支撐接下來幾個月開銷的表演藝術場館，尤其是非營利性質者，眼下就得靠政府金援與私人捐助了。馬里蘭廳發言人Katie Redmiles指出，年末時節非常關鍵，包括該廳在內，很多組織都亟需、或者正在請求資助。

馬里蘭廳今年不打算推出任何昂貴的假期製作，只藉廳前臺階上的現場音樂會，貫串整個冬季。不過該廳內部正在整新，為明年1月的藝術展覽騰出地方，Redmiles表示，他們正為視覺性的節目準備空間，以後可望增加此類活動，希望當人們能夠再度聚首之時，也能對這些作為有所肯定。

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