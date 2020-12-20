不只是台積木鋼琴
文/MUZIK
樂高積木伴隨著許多人的童年，隨著生產技術的進步，現在幾乎任何的事物，都可以在樂高上被還原，也包括了平台鋼琴。
樂高在今年八月時推出了名為｢21323平台鋼琴｣的產品，總共由3662片積木組成，完成品的長寬高分別為35.5、30.5及22.5公分。這台迷你平台鋼琴總共有25鍵，最酷的是每個琴鍵都連結獨立的琴槌，這也表示這台鋼琴並非只是觀賞用的，而是可以實實在在的發出聲音。
此外，｢21323平台鋼琴｣也有外掛功能，那就是她可以連結到樂高開發的專屬APP，而透過這個應用程式，使用者可以利用內建的樂曲，透過這台鋼琴演奏出來，又或是錄下自己彈奏的音樂，甚至是分享給其他人聽。
｢21323平台鋼琴｣推出後大受歡迎，即便售價高達320英鎊，約合新台幣一萬兩千多，目前在官網的商城上已經售罄，有興趣的朋友，可能要再等等了。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言