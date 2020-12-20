文/MUZIK

樂高積木伴隨著許多人的童年，隨著生產技術的進步，現在幾乎任何的事物，都可以在樂高上被還原，也包括了平台鋼琴。

樂高在今年八月時推出了名為｢21323平台鋼琴｣的產品，總共由3662片積木組成，完成品的長寬高分別為35.5、30.5及22.5公分。這台迷你平台鋼琴總共有25鍵，最酷的是每個琴鍵都連結獨立的琴槌，這也表示這台鋼琴並非只是觀賞用的，而是可以實實在在的發出聲音。

此外，｢21323平台鋼琴｣也有外掛功能，那就是她可以連結到樂高開發的專屬APP，而透過這個應用程式，使用者可以利用內建的樂曲，透過這台鋼琴演奏出來，又或是錄下自己彈奏的音樂，甚至是分享給其他人聽。

｢21323平台鋼琴｣推出後大受歡迎，即便售價高達320英鎊，約合新台幣一萬兩千多，目前在 官網的商城 上已經售罄，有興趣的朋友，可能要再等等了。

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