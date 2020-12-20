麥當勞用古典樂打擊犯罪

文/MUZIK

在餐廳或大眾聚集的場合播放古典音樂，能有效的紓緩群眾的情緒， 降低暴力或犯罪事件 ，已經被證實是有效果的了。而如今，更多的連鎖餐廳開始採用這樣的方式，同時也有更多的數據來證明是有用的。

蘇格蘭和愛爾蘭等地的麥當勞，從五年前開始，就以古典音樂取代流行樂或者是節奏較強烈的樂曲，在晚餐及之後的時間來播放。這些古典音樂多數來自於巴赫、莫札特、貝多芬及拉赫曼尼諾夫等重要作曲家的作品，而類別從獨奏到管弦樂團都有。

而改播古典樂帶來的成效？一間本來在Shepherd's Bush的分店光在2017年一年的時間就向警察通報暴力事件十七次之多，在同年開始改播古典音樂後，到如今只發生了兩次類似的事件。

麥當勞的發言人在針對店內利用古典樂來減低犯罪事件的這個話題，回應相對保守，只說到麥當勞在不同的時段都會選擇不同類別的音樂來播放，目的是為了提供顧客在店內有更好的用餐體驗。

不過，如果有人在旁邊吵吵鬧鬧甚至生事，相信體驗一定不會有多好，所以，還是多多播放古典音樂吧。

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