文/MUZIK

好的，如果有追蹤我們報導的讀者，應該對於 貓咪的音樂能力 毫無懷疑了，但其實汪星人的功力，也絲毫不遑多讓喔。最近英國有一對夫婦，就發現自家的大麥町，會趁家人不注意或休息的時候，偷偷的跑到鋼琴前彈奏，甚至自彈自唱起來。

這隻名為Dexter的兩歲大麥町，並不是臨時起意才去玩弄一下琴鍵。據他的主人表示，Dexter在過去一年不斷的精進自己的琴藝，如今可能是全家彈琴彈最好的。

主人是在一年前的某個晚上，聽見客廳傳出琴聲，當時以為是小女兒在練琴，走過去一看，才發現彈琴的是家裡的汪星人。至於Dexter為什麼會對鋼琴有興趣，主人也打趣地說，八成是因為她在鋼琴上放了一張喵星人的音樂專輯，而Dexter為了要證明狗之一族的榮耀，只能用行動來告訴大家，貓咪可以做的，狗狗們也可以。

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