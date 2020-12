2021維也納新年音樂會攻略

文/MUZIK

每年一月一號的維也納新年音樂會,應該是最為人所熟知的古典音樂表演活動了。就算沒有親臨演出的現場,透過電視轉播,還是可以一邊聆賞史特勞斯家族的圓舞曲,一邊歡慶新年的到來。

但維也納新年音樂會究竟是從哪時開始,有甚麼傳統及曲目安排,又有哪些指揮家曾經指過新年音樂會,英國Classical Music就回答了一些常會被問到關於新年音樂會的問題,讓大家能夠更了解這個古典樂招牌活動的二三事。

問題一:維也納新年音樂會都安排甚麼曲目

這個問題的答案大概很多人都已經知道,那就是史特勞斯家族的圓舞曲們。不過,有時也會穿插其他作曲家的作品,不過都只能稱得上是配角罷了。

問題二:維也納新年音樂會是從何時開始的

第一次的新年音樂會可以追朔到1939年,只不過,當時音樂會是辦在12月31日,而非現在的1月1日。首場音樂會是由Clemens Krauss擔任指揮,時至今日,能夠擔任新年音樂會指揮的都是大師級的人物,而每年的人選也常是樂迷茶餘飯後討論的話題。

問題三:有哪些指揮家曾經指揮過新年音樂會

Clemens Krauss: 1939, 1941–1945, 1948–1954

Josef Krips: 1946–1947

Willi Boskovsky: 1955–1979

Lorin Maazel: 1980–1986, 1994, 1996, 1999, 2005

Herbert von Karajan: 1987

Claudio Abbado: 1988, 1991

Carlos Kleiber: 1989, 1992

Zubin Mehta: 1990, 1995, 1998, 2007, 2015

Riccardo Muti: 1993, 1997, 2000, 2004, 2018, 2021

Nikolaus Harnoncourt: 2001, 2003

Seiji Ozawa: 2002

Mariss Jansons: 2006, 2012, 2016

Georges Prêtre: 2008, 2010

Daniel Barenboim: 2009, 2014

Franz Welser-Möst: 2011, 2013

Gustavo Dudamel: 2017

Christian Thielemann: 2019

Andris Nelsons: 2020

問題四:2021新年音樂會還會照常舉辦嗎

答案是肯定的。只不過礙於疫情的關係,明年一號的新年音樂會將不開放現場觀眾進場,而全程採用錄影轉播的方式進行,將會有九十個國家同步收看得到。

問題五:2021新年音樂會的曲目有哪些,指揮又是誰

指揮將由慕提(Riccardo Muti)擔任,這也是他第六次指揮新年音樂會,超越祖賓梅塔,排名史上次數第四多。而安排的曲目如下:

Franz von Suppè: Fatinitza March

Johann Strauss Jr.: Schallwellen (Sound Waves), Waltz, op. 148

Niko Polka, op. 228

Josef Strauss: Ohne Sorgen (Without a Care), Fast Polka, op. 271

Carl Zeller: Grubenlichter (Davy Lamps), Waltz

Karl Millöcker: In Saus und Braus (Living It Up), Galop

Franz von Suppè: Overture to “Poet and Peasant”

Karl Komzák: Bad’ner Mad’ln (Girls of Baden), Waltz, op. 257

Josef Strauss: Margherita Polka, op. 244

Johann Strauss, Sr.: Venetian Galop, op. 74

Johann Strauss Jr.:

Frühlingsstimmen (Voices of Spring), Waltz, op. 410

In the Krapfenwaldl, Polka française, op. 336

New Melodies Quadrille. op. 254

Emperor Waltz, op. 437

Tempestuous in Love and Dance, Fast Polka, op. 393

