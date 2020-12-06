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我家貓咪是大鋼琴家
文/MUZIK
如果有一天妳回到家中，赫然發現家裡的喵星人有模有樣地坐在鋼琴前彈奏，妳會有甚麼反應呢。答案就是，趕快拍下來。
澳洲一位聲樂家Delta Goodrem某日在外地彩排練習完回到家中，一打開燈，就發現所養的貓咪Bean竟然坐在Yamaha平台鋼琴前，而且將她的前腳放在琴鍵上，正準備要開始彈奏。
Delta相信，Bean其實一開始並沒有察覺到主人已經回家，所以很聚精會神的在鋼琴上。從影片中就可以看到，她在彈奏出一個音之後，還回味了一下，直到主人響起掌聲，她才意猶未盡的離開鋼琴前。
好吧，這其實應該只是個有趣的意外，Bean也沒有真的彈奏甚麼，不過，她接受掌聲並從鋼琴座位上下來的姿態真是優美，或許真正的人類演奏家們，還可以從中學習到甚麼。
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