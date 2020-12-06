管樂器真的是高危險的傳染源嗎

文/MUZIK

歐洲這陣子因為二次疫情的影響，許多歌劇院及音樂廳又進入了關門的狀態，但現場音樂會，特別是在樂團裡的演奏家們，是否真的會形成高風險的傳染源，有一些研究者，發現了有趣的結果。

來自德國兩所大學的研究人員，近期針對音樂家，尤其是管樂演奏者，進行了一項實驗。目前大家都已經認知到，這波新冠肺炎的傳染途徑，主要是以空氣中的飛沫為主。那麼，對於主要是利用口部來吹奏的管樂器來說，是否就會造成令人擔憂的傳染可能呢，尤其是在樂團中，很難能夠保持一定的社交距離。

研究者和巴伐利亞廣播交響樂團的團員合作，受試者被關在一個密閉的黑暗房間中，在吹奏樂器前，都被要求要先吸入類似電子菸的煙霧，然後透過樂器吹吐出來，藉以觀察其散播的情況。

而實驗的結果發現，多數的管樂器幾本上都能將煙霧阻擋在樂器裡面，散播的範圍都低於2米，像是小號，更是低於1.5米，比許多人預期的都要安全了很多。同時研究人員也針對合唱團員來做實驗，結果即使是在貝多芬第九號交響曲終曲樂章最激昂的樂段，演唱者所噴出的口沫，也不及1.5米。

不過，這當中還是有一個例外的樂器，那就是看起來最無害的長笛，根據實驗，吹奏長笛時的煙霧擴散高達3米以上，是所有樂器中之最。

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