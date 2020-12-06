聽新聞
test
0:00 / 0:00
管樂器真的是高危險的傳染源嗎
文/MUZIK
歐洲這陣子因為二次疫情的影響，許多歌劇院及音樂廳又進入了關門的狀態，但現場音樂會，特別是在樂團裡的演奏家們，是否真的會形成高風險的傳染源，有一些研究者，發現了有趣的結果。
來自德國兩所大學的研究人員，近期針對音樂家，尤其是管樂演奏者，進行了一項實驗。目前大家都已經認知到，這波新冠肺炎的傳染途徑，主要是以空氣中的飛沫為主。那麼，對於主要是利用口部來吹奏的管樂器來說，是否就會造成令人擔憂的傳染可能呢，尤其是在樂團中，很難能夠保持一定的社交距離。
研究者和巴伐利亞廣播交響樂團的團員合作，受試者被關在一個密閉的黑暗房間中，在吹奏樂器前，都被要求要先吸入類似電子菸的煙霧，然後透過樂器吹吐出來，藉以觀察其散播的情況。
而實驗的結果發現，多數的管樂器幾本上都能將煙霧阻擋在樂器裡面，散播的範圍都低於2米，像是小號，更是低於1.5米，比許多人預期的都要安全了很多。同時研究人員也針對合唱團員來做實驗，結果即使是在貝多芬第九號交響曲終曲樂章最激昂的樂段，演唱者所噴出的口沫，也不及1.5米。
不過，這當中還是有一個例外的樂器，那就是看起來最無害的長笛，根據實驗，吹奏長笛時的煙霧擴散高達3米以上，是所有樂器中之最。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言