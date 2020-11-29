給猴子的鋼琴獨奏會
文/MUZIK
鋼琴家保羅巴頓（Paul Barton）從英國皇家音樂院畢業後，便開啟了作為職業演奏家的生涯，巡迴於各大城市間演奏，雖然這讓他得到了名氣與財富，但卻無法讓他開心。於是保羅做了個決定，毅然決然放棄了演奏家的生活，獨自一人到泰國旅居，在那，他遇見了他的太太，同時也找到他真正的興趣，就是利用音樂來接交朋友，把他的技術透過網路和教學，傳達給更多需要的音樂家們，同時，透過音樂來從事公益，喚起人們對大自然和動物的保育。
保羅在youtube的頻道目前已經有超過五十萬人訂閱，內容包括教學、演奏，但最特別的還是他會前往許多特別的地方，如偏遠鄉村，甚至是叢林，在那進行演奏，而觀眾則是大象或猴子。
他最近一系列演奏給猴子的影片，受到許多媒體的報導，也讓保羅躍上焦點。不過他做這樣的活動，目的並非只是譁眾取寵，而是希望大家能夠關心這些野生動物，也和人類一樣，面對了生存的危機與飢餓。也因此，未來我們還可以期待保羅，有更多為動物而演奏的影片喔。
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