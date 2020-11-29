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《金融時報》推薦今年必讀的古典音樂書籍
文/MUZIK
轉眼間，2020就要進入尾聲了，美國《金融時報》的特約主筆Richard Fairman在日前選出了三本他認為今年美國書市必讀的古典音樂書籍，提供給大家參考。
（1）《華格納主義》（Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music），作者Alex Ross
這本書在作者詳盡的考察下，道出了華格納的音樂在各個層面所造成的影響力，從納粹、希特勒，乃至於哲學思想，女權和同志藝術，甚至是星際大戰及駭客任務。
（2）貝多芬的一生（Beethoven, A Life），作者Jan Caeyers
英語版首發，這本書不著重在貝多芬音樂上的成就，而是聚焦於他的社交關係，在整體藝術層面上的影響力，以及他的朋友們及贊助者們。
（3）音樂滿屋（House of Music: Raising the Kanneh-Masons），作者Kadiatu Kanneh-Mason
大提琴家謝庫．坎納－梅森的母親所著，敘述了她是如何克服日常的困難，教導家中七位有音樂才華的小孩，成就音樂之路。而謝庫正是她的第二子，曾受邀於哈利王子的婚禮上進行演奏。
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