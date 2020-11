《金融時報》推薦今年必讀的古典音樂書籍

文/MUZIK

轉眼間,2020就要進入尾聲了,美國《金融時報》的特約主筆Richard Fairman在日前選出了三本他認為今年美國書市必讀的古典音樂書籍,提供給大家參考。

(1)《華格納主義》(Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music),作者Alex Ross

這本書在作者詳盡的考察下,道出了華格納的音樂在各個層面所造成的影響力,從納粹、希特勒,乃至於哲學思想,女權和同志藝術,甚至是星際大戰及駭客任務。

(2)貝多芬的一生(Beethoven, A Life),作者Jan Caeyers

英語版首發,這本書不著重在貝多芬音樂上的成就,而是聚焦於他的社交關係,在整體藝術層面上的影響力,以及他的朋友們及贊助者們。

(3)音樂滿屋(House of Music: Raising the Kanneh-Masons),作者Kadiatu Kanneh-Mason

大提琴家謝庫.坎納-梅森的母親所著,敘述了她是如何克服日常的困難,教導家中七位有音樂才華的小孩,成就音樂之路。而謝庫正是她的第二子,曾受邀於哈利王子的婚禮上進行演奏。

