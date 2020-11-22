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英國皇家歌劇院賣畫籌錢

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
▲首圖： David Hockney筆下的David Webster畫像（1971），photo: David Hockney/Christie's
▲首圖： David Hockney筆下的David Webster畫像（1971），photo: David Hockney/Christie's

文/MUZIK

英國皇家歌劇院（Royal Opera House）將院中畫作：David Hockney繪製的該院前總監、藝壇先鋒David Webster畫像交付佳士德拍賣，以籌集營運資金。

此作是該院1970年代為柯芬園建築進行的委託創作，推估可換來1100～1800萬英鎊。這也是皇家歌劇院頭一次用這樣的努力來維持柯芬園的存續，力保它繼續作為國際級的歌劇演出地，以及皇家芭蕾舞團的駐所。

該院現任總監Alex Beard坦言狀況嚴峻，可謂二戰後、也是其作為歐洲頂尖劇院多年來的最大危機，但必須面對——如果挺過去了，之後才有能力再次聚攏人馬——身為英國藝壇最大的雇主，他們得審視手上的所有資產，而此畫無疑脫穎而出。近年來，該院早有將其出售之議，這回為撐過疫情，終於讓它作為四大生存計劃的其中一部，付諸實行；裁員與大額募資計劃都將隨之上路；而他們也同樣期望能快些盼到財政部的藝術紓困貸款。

Beard並表示，院方有通知先前在泰特美術館（Tate）工作的David Hockney，雖然雙方關係良好，但Hockney對於自己的作品將被拍賣，還是不太情願。

David Webster於1945至1970年間，擔任皇家歌劇院行政總監長達25年，開創院史上最具開創性的偉大時代。他與建立皇家芭蕾舞團的瓦盧瓦夫人（Ninette de Valois）密切合作，把科芬園打造成二戰後享譽國際的藝術重鎮，Beard即言，這是該院「成為自己」的時期

佳士德戰後與當代歐洲藝術共部門同負責人Katharine Arnold則表示，該畫誕生於1970年代，屬於Hockney創作生涯中，他自己最喜歡的一段時期，與知名的Clark and Percy夫婦畫像同年完成，繪製時間長、細節豐富。他指出，Hockney的東西在國際間很受收藏者青睞，而其1970年代「自然主義」時期的畫作更是箇中之最，雖然他喜歡Hockney經年變化的技法，可是大多數人都認為，此期所繪才是其巔峰之作。

儘管也是在1970年代，Hockney曾經表示自己對劇院「並不是那麼有興趣」，但他接受了皇家歌劇院的委託、瀟灑地動手開工，也開始他接下來的一連串相關工作，包括設計柯芬園製作的理查．史特勞斯歌劇《沒有影子的女人》；在格萊德邦與大都會歌劇院，也都有他的手筆。

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