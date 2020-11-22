文/MUZIK

有人曾說過，人類的極限，並不取決於肉體，而是在於心志。日本的小提琴家伊藤真波，就是一個最好的例子。

就像大部分人一樣，伊藤真波（Manami Ito）從小就開始學琴，只是一直無法對拉琴感到興趣，直到她二十歲那年，因為一場交通事故，導致她右手截肢。這個大變故讓她曾有一年的時間把自己關在家裡，甚麼事也不想做，直到有一天喜愛小提琴的母親對她說，希望有一天還有機會能聽到她拉琴，這才重新給了她目標，讓她努力振作起來。

但只剩下一隻手要能拉奏小提琴，是件多不容易的事情，但伊藤真波沒有被挫折擊倒，也沒有覺得這是不可能的事情，終於在特製的人工義肢的幫助下，她又能重拾提琴，並且演奏出動人的音樂，還受邀到國外表演，感動無數的觀眾。

除了拉琴之外，伊藤真波也努力去實踐她人生其它未完成的夢想，她不但成為日本第一位配戴義肢的護理師，而且還參加了兩屆的殘障奧運，在游泳項目中奪得名次，實在是非常勵志啊。

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