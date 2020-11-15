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十個能運用數位產品賺到錢的方式

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

如果有甚麼是音樂家能在這次全球疫情當中學習到的事情，那一定就是線上數位化了。從大型的表演機構到團體個人，因為防疫而無法正常進行原來的活動，許多都只能藉由線上服務，來繼續維持運作。不過現實是，如果這些線上活動，無法為音樂家們帶來實質的收益，那麼一股腦地投入下去，最終也只是徒勞且浪費時間而已。

美國猶他州的小提琴家Jesse Massey 最近就在《The Strad》上，為大家整理出他認為十個很重要的撇步，讓大家能真的在線上服務中賺到收入，簡單整理十個重點如下。

（1）找到核心消費者： 要能很準確地描繪出潛在使用者的面貌，這樣才能製作出相對應的內容並且引起共鳴。

（2）製作可販售或可運用在行銷上的產品： 創作出能夠解決使用者需求的產品，可以採付費，或是拿來進行行銷活動。

（3）創立可以導流的分網： 利用資訊型的網站來引導使用者進入消費模式。

（4）壯大社群粉絲： 提供有特色及個性但精簡的內容，來吸引粉絲加入，同時尋求與他們的互動。

（5）收集使用者的資訊： 透過社群互動及行銷手法，找到直接能與使用者溝通的管道，而不需要在借助第三方服務。

（6）認真聆聽使用者和粉絲的聲音： 了解他們的需求，才能夠製作出更能吸引他們的產品。

（7）了解文案的重要性： 好的文案能夠激起使用者的好奇心，進而更容易被引導消費。

（8）善用付費廣告： 學習如何在數位平台上投放廣告，找到更多的潛在消費者。

（9）串聯其他類似的內容製作者： 可利用互惠的方式，共同擴大使用者的基數。

（10）能夠更進階的消費產品： 可以開設私人課程，或提供專屬的音樂會演出，讓使用者來做選擇並消費。

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《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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