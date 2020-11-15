英國《古典音樂》雜誌轉型數位

文/MUZIK

著名的《留聲機》雜誌姊妹刊物《古典音樂》雜誌，將開啟在數位平台的新時代，紙本雜誌也在十月號出刊後，正式畫下句點。

新的數位平台classical-music.uk，會提供讀者即時的新聞報導，深入探討的專題文章，以及各項表演活動的評論和解析。網站中部份的文章將免費供所有使用者閱讀，而要能夠閱讀全站的文章，則需要加入付費會員。

數位網站的主編Lucy Thraves在接受訪問時說道，她希望古典音樂雜誌的新網站能夠在未來成為喜愛古典音樂朋友們最重要的入口網站，同時她也深刻地認為，在這個時候把注意力和重心都轉移到數位平台上，非常重要且必須。在數位領域中，可以實現更多的創新，同時解決更多以往無法處理的挑戰。

出版總監Owen Mortimer也表示，數位的技術和資源已經非常先進和豐富，這也是為什麼《古典音樂》雜誌決定數位化的原因，而未來也將繼續致力，在這個平台上，提供更多的專業且可信賴的報導和文章。

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