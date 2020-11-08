文/MUZIK

雖然今年可能不比以往，在年底這個屬於節慶的時節中，有太多大規模的慶祝活動，但英國的古典電台還是已經準備好，要替被煙火驚嚇到的毛小孩和喵星人播放可以紓壓的古典樂曲。

根據英國皇家防止虐待動物協會的統計，每到歲末年初的時節，就會接到許多飼主的投訴，說家裡的寵物因為戶外施放煙火或鞭炮，而非常驚恐。由於這樣的情況難以避免，所以與其防堵，不如找其他的方式來解決，而古典音樂就是良方。

已經有多項實證，說明古典音樂對於動物的心理和生理反應，都有正面的作用，也因為如此，英國Classic FM在四年前就開始固定在每年年底，於電台頻道中設置專門的給寵物和飼主放鬆的古典音樂節目，名為「寵物之聲」（Pet Sounds）。自從推出之後，廣受到聽眾的喜愛，雖然不是整年都有，但仍然在社群上掀起很高的熱度，且一年比一年受到歡迎，表示真的有些用處。

至於節目當中所選擇的音樂，許多自然和動物之間也脫不了干係，比較特別的是一些愛寵物的音樂家們的作品也會入列，像是法國作曲家佛瑞，友人都戲稱他為大貓；又或是華格納，雖時都有一堆寵物狗與他相伴，而這些作曲家的音樂，或許多少都有些他們寵物的影子在其中。

想讓你的寵物也開始接受古典音樂的洗禮嗎，不妨可以先從 這裡 開始試試看喔，或許，一起聆聽會讓你們的感情變得更好喔。

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