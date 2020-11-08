邊拉邊搖 帕格尼尼+呼拉圈雙挑戰

文/MUZIK

我們都知道帕格尼尼的作品對小提琴家來說有多困難，不但左右手都得忙碌，更是得要全神貫注才行，一有分心可能就會卡關或拉錯，更別說同時還要做其他事情，像是……搖呼拉圈。

德國小提琴家卡洛琳前不久就上傳了一支一邊演奏帕格尼尼片段，一邊搖呼拉圈的影片，真得佩服她的技術，不管是演奏還是呼拉圈，都做得挺好的。

卡洛琳說這段影片其實是受到不久前雙琴俠和小提琴家希拉蕊韓在音樂會上做的搖呼拉圈拉琴挑戰所啟發，也希望透過這個方式，能讓觀看的人在現在這樣緊繃的時刻裡，獲得一些娛樂，就像當年帕格尼尼帶給觀眾的那樣。

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