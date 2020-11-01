十大萬聖節必聽古典樂

文/MUZIK

萬聖節快到了，不能免俗的要來推薦一下古典音樂中，有哪些作品是適合萬聖節聆聽的呢？

根據udiscovermusic.com的整理，共推薦了二十首，其中前十名分別為：

第十名 霍爾斯特《行星組曲》〈火星〉：這首描寫紅色星球的音樂，有著戲劇張力卻帶一絲冷冽。

第九名 李斯特《死之舞》：這首超炫技的作品展現了李斯特對於死後世界的豐富想像力。

第八名 葛利格《皮爾金組曲》〈山大王的宮殿〉：不斷重複的主旋律是萬聖節音樂的寵兒，隨著樂曲行進越來越強，讓人印象格外深刻。

第七名 蕭邦B小調鋼琴奏鳴曲第二號：第二樂章是最為人熟知的「葬禮進行曲」，不但是作曲家最陰沉的作品，也是蕭邦自己喪禮時所使用的音樂。

第六名 莫札特《安魂曲》〈神怒之日〉：神童離世前的最後之作，就像是為了自己即將逝去的生命而寫作的音樂。

第五名 白遼士《幻想交響曲》〈女巫安息日之舞〉：一段描寫女巫和鬼怪們在安息日時群聚起舞的景象，超適合萬聖節的氣氛啊。

第四名 奧福《布蘭詩歌》〈噢命運〉：澎湃又充滿張力的作品，與其說帶有陰森的氣息，不如說震撼力十足。

第三名 穆索斯基《荒山之夜》：一樣是描寫安息日女巫跳舞的音樂，比起白遼士的作品，又更多了一些陰暗的氛圍。

第二名 威爾第《安魂曲》〈神怒之日〉：真的，聆聽這首樂曲可以明確地感受到上帝的威嚴與審判的權柄。

第一名 聖桑《骷髏之舞》：談起萬聖節的音樂，這首曲子稱第二沒人敢稱第一了吧，必聽之作。

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《MUZIK閱聽古典樂》