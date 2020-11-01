快訊

台中太平民宅頂樓凌晨陷火海！住戶驚逃消防灌救滅火

確診人數突破百萬政策大轉彎 英相強生宣布英格蘭二度封城

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十大萬聖節必聽古典樂

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

萬聖節快到了，不能免俗的要來推薦一下古典音樂中，有哪些作品是適合萬聖節聆聽的呢？

根據udiscovermusic.com的整理，共推薦了二十首，其中前十名分別為：

第十名　霍爾斯特《行星組曲》〈火星〉：這首描寫紅色星球的音樂，有著戲劇張力卻帶一絲冷冽。

第九名　李斯特《死之舞》：這首超炫技的作品展現了李斯特對於死後世界的豐富想像力。

第八名　葛利格《皮爾金組曲》〈山大王的宮殿〉：不斷重複的主旋律是萬聖節音樂的寵兒，隨著樂曲行進越來越強，讓人印象格外深刻。

第七名　蕭邦B小調鋼琴奏鳴曲第二號：第二樂章是最為人熟知的「葬禮進行曲」，不但是作曲家最陰沉的作品，也是蕭邦自己喪禮時所使用的音樂。

第六名　莫札特《安魂曲》〈神怒之日〉：神童離世前的最後之作，就像是為了自己即將逝去的生命而寫作的音樂。

第五名　白遼士《幻想交響曲》〈女巫安息日之舞〉：一段描寫女巫和鬼怪們在安息日時群聚起舞的景象，超適合萬聖節的氣氛啊。

第四名　奧福《布蘭詩歌》〈噢命運〉：澎湃又充滿張力的作品，與其說帶有陰森的氣息，不如說震撼力十足。

第三名　穆索斯基《荒山之夜》：一樣是描寫安息日女巫跳舞的音樂，比起白遼士的作品，又更多了一些陰暗的氛圍。

第二名　威爾第《安魂曲》〈神怒之日〉：真的，聆聽這首樂曲可以明確地感受到上帝的威嚴與審判的權柄。

第一名　聖桑《骷髏之舞》：談起萬聖節的音樂，這首曲子稱第二沒人敢稱第一了吧，必聽之作。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

茱麗葉畢諾許優雅、范冰冰霸氣 都靠蕭邦珠寶撐場

美到不像真人！范冰冰紅毯高衩直逼腿根，大秀雪白裸肩氣勢壓全場

義大利訂製西裝Kiton經典千鳥格躍上表面 優雅聯名蕭邦

新莊50年老當鋪難敵疫情歇業 上萬件精品1折出清

相關新聞

十大萬聖節必聽古典樂

萬聖節快到了，不能免俗的要來推薦一下古典音樂中，有哪些作品是適合萬聖節聆聽的呢？

維也納樂派 到底是什麼？

古典音樂也像武俠小說一樣，依據風格特色而分成不同的樂派，今天就來聊聊甚麼是「維也納樂派」。

爵士鋼琴大師奇斯．傑瑞特揭露自身中風病況

已經有將近三年未進行任何公開演奏的75歲爵士鋼琴大師奇斯．傑瑞特（Keith Jarrett），日前在接受紐約時報的專訪時表示，他因為中風的關係，可能永遠都無法再繼續他的演奏生涯了。

波士頓交響樂團積極佈局線上服務

繼宣布取消2020 – 2021樂季秋季的全部演出後，波士頓交響樂團日前又宣布將取消其大眾管弦樂團冬季和春季的所有演出。但想要聆聽她們演出的樂迷朋友也不要太過失望，因為樂團同時宣布，將會開啟新的線上聆聽服務。

英國1/3職業音樂家考慮轉行

因為疫情衝擊造成的財務問題，以及演出機會銳減，英國音樂家聯盟內部調查顯示：其2000位會員之中，有34%正在考慮完全退出這個產業，而且半數會員已經在其它領域找到工作。

「共體」時艱？ 舊金山兩團同意大幅減薪

舊金山交響樂團與舊金山歌劇院都與樂手達成了新的協議，以應付該地的Davies音樂廳及戰爭紀念歌劇院自3月起即因新冠疫情停工至今，而且起碼將會持續閉館直到年底，兩個組織都無法進行現場演出、失去主要收入的困境。

爽貓第二彈－貓咪搖籃曲

還記得那隻睡在鋼琴上陪主人彈琴的貓咪嗎，這麼溫馨可愛又甜蜜的場景，可不是只有鋼琴家可以經歷喔，拉奏小提琴的人也有機會。

美國國家交響樂團的音樂慰勞計畫

當美國國家交響樂團在規劃他們為醫療人員打氣的慰勞音樂會時，並沒有料到，其中一所醫院，會在這幾天成為全球最矚目的焦點。

小小大師指導雙琴俠挑戰帕格尼尼

知名的古典樂YouTuber「雙琴俠」（TwoSet Violin）最近在頻道上傳了一段兩人上大師班的影片，只不過，影片中的「大師｣，年齡只有十三歲。

超前布署 范．克萊本大賽延期一年

四年一度的范．克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition），第16屆賽事原訂於2021年舉行，面對美國疫情嚴重，主辦單位相當乾脆地早早宣布，直接把比賽延到2022年再辦。

搭帳篷！亞特蘭大秋季出新招

亞特蘭大歌劇院將於10月22日至11月14日間推出兩部秋季新作：雷翁卡瓦洛的名作《丑角》與烏爾曼的《亞特蘭提斯皇帝》。每部歌劇都會演出9場，搭配減編的管弦樂團，但舞臺不在歌劇院內，而是被移到了Oglethorpe大學足球場上、可容240人以上的馬戲團大帳篷裡。

讓愛貓來場完美的喵殺雞

越南有一隻名叫Haburu的可愛喵星人，發現了一個可以讓自己完美休息兼按摩的地方，那就是在鋼琴家主人的琴鍵旁。

熱門新聞

維也納樂派 到底是什麼？

十大萬聖節必聽古典樂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。