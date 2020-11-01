維也納樂派 到底是什麼？

文/MUZIK

古典音樂也像武俠小說一樣，依據風格特色而分成不同的樂派，今天就來聊聊甚麼是「維也納樂派」。

「維也納樂派」其實講述著古典音樂史上的一個特定時期，約莫是從1750年至 1830年，其中又以三傑──海頓、莫札特，及貝多芬三位作曲家為代表性人物（有時也會把舒伯特算進去）。

既然叫做「維也納樂派」，當然和維也納是脫不了干係的。由於當時維也納作為歐洲發展的中心城市，人文匯集，同時更是王公貴族們聚集之地，也因此各種贊助資源豐沛，讓藝術工作者們能夠獲得支持而全力於創作，進而發光發熱，最終於歷史留名。

那麼，「維也納樂派」有甚麼顯著的特色呢。簡單來說可分為以下三個：

（1）奏鳴曲形式 ：通常被使用在奏鳴曲及交響曲的第一樂章，是一種作曲上的格式，主要可分為主題（也稱呈示部）、發展部（通常是以主題中的部分元素來做變化），以及再現部（主題重現）。維也納三傑是公認將奏鳴曲形式奠基並發揚光大的主要人物。

（2）和聲 ：雖然優美弦律是「維也納樂派」最重要的特色，但隱藏在弦律之下的伴奏，也同等重要。像是在聆賞莫札特的音樂時，不妨多注意在主旋律之外的和聲伴奏，這些「必需聲部」（obbligato）就像地基一般的，支撐起整首音樂。

（3）樂器編制 ：雖然從再早的巴洛克時期開始，作曲家就已經大量的嘗試各種不同樂器重奏的組合，但今日我們最常見到的編制，像是交響樂團、室內樂等，還是在「維也納樂派」時才逐漸固定下來的。

要想體驗「維也納樂派」音樂的精華所在，不妨試試海頓的交響曲、莫札特的協奏曲，又或是貝多芬的弦樂四重奏喔。

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