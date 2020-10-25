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爵士鋼琴大師奇斯．傑瑞特揭露自身中風病況
文/MUZIK
已經有將近三年未進行任何公開演奏的75歲爵士鋼琴大師奇斯．傑瑞特（Keith Jarrett），日前在接受紐約時報的專訪時表示，他因為中風的關係，可能永遠都無法再繼續他的演奏生涯了。
在訪談中，傑瑞特表示他在2018年連續經歷了兩次中風，也導致他左半邊目前仍然處於癱瘓的狀態，而他花了整整兩年的時間，才能使用拐杖簡單的行走，這也讓他對於自己能否恢復到可以彈琴，感到悲觀。「我不確定未來會是如何，但現在我可以很明白的說，我無法感受到自己是一位鋼琴家。｣
作為當代最偉大的爵士音樂家之一，傑瑞特也同樣受到古典樂迷的喜愛。有著精實的古典音樂訓練背景，讓他能自由悠遊在爵士及古典兩大領域中，並時而結合兩者，創造經典。他在1975年所發行的《科隆音樂會》專輯，仍是從那時到現在最受歡迎的鋼琴演奏專輯，全球銷量超過350萬張。
這當然不是傑瑞特第一次因為傷病而暫停音樂活動，90年代他就曾經因為慢性疲勞症而無法外出，但卻在家完成了專輯《The Melody at Night, with You》，被認為是他最美的創作。我們也期待這位傳奇大師能夠早日康復，不要因為這次的病痛喪志，繼續為我們製造更多更美的音樂。
▲傑瑞特彈奏巴赫
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