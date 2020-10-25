波士頓交響樂團積極佈局線上服務

文/MUZIK

繼宣布取消2020 – 2021樂季秋季的全部演出後，波士頓交響樂團日前又宣布將取消其大眾管弦樂團冬季和春季的所有演出。但想要聆聽她們演出的樂迷朋友也不要太過失望，因為樂團同時宣布，將會開啟新的線上聆聽服務。

樂團CEO馬克沃爾普（Mark Volpe），以及波士頓交響樂團音樂總監尼爾森斯（Andris Nelsons），還有大眾管弦樂團總監洛克哈德（Keith Lockhart）在共同聲明中表示，將使用樂團的數位服務，來進行一系列的線上演出，滿足聽眾的需求。

自從疫情爆發後，樂團發現線上聆聽演出的需求暴增，這也讓樂團不得不加快腳步，提供更多的演出內容供使用者欣賞。從下個月開始，就會新增加數場樂團在波士頓交響樂廳演出的錄影，這也是樂團的樂手們，在歷經超過半年以來，首次回到音樂廳演奏。

根據之前 已經報導過的消息 ，調查顯示，在疫情期間，古典樂增加了不少年輕一輩的聽眾群，尤以35歲上下居多。這群聽眾認為古典音樂能夠有效的減少因為疫情所帶來精神上的壓力。哈佛教授Claudio Toppelberg就認為，雖然還沒有科學上詳盡的佐證，但古典音樂確實可以帶來如某些藥物或物理治療像是呼吸法、健走、騎腳踏車等放鬆心情的效果。新罕布夏州大的教授Rob Haskins則補充說道，古典音樂因為沒有歌詞，比較不會讓聆聽的人分心，本來就已經被學生族群用在念書時當作背景音樂了，而在此刻，更能讓人短暫的脫離現實，得到心情上的紓解。

波士頓交響樂團將在28號公布更多關於線上音樂會服務的訊息，有興趣的朋友也以持續關注 樂團官網 。

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