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英國1/3職業音樂家考慮轉行

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

因為疫情衝擊造成的財務問題，以及演出機會銳減，英國音樂家聯盟內部調查顯示：其2000位會員之中，有34%正在考慮完全退出這個產業，而且半數會員已經在其它領域找到工作。不過仍有7成的人眼下工作量不及平時的1/4，87%的音樂家受強制休假影響，自雇支持計劃10月底結束時，他們將面臨財務窘境，更別提聯盟裡還有1/3資格不符、無法接受財務紓困計劃的成員了。

聯盟總秘書Horace Trubridge受訪時指出，音樂家們紛紛重拾以往學到的本領，開始到超商工作、當外送員——什麼都做，就是不做音樂——這便是問題所在。秋冬將臨，音樂家已經幾個月沒有工作，糟糕的是，除了普遍信貸，政府對這個價值52億英鎊的產業沒有拿出什麼財政支援。

另一分稍早來自預約音樂家服務公司Encore的調查則表明，其560名音樂家裡，有64%正思考離開這個圈子，41%表示今年剩下的時間裡都沒有接到預約。音樂會雖然已經有限度地解禁，但與開年時相比，現在真正上演的節目少得可憐，現場節目以及音樂課程的需求稀少，使音樂家失去原本的主要財源。

在疫情中，英國政府提供了15億7千萬英鎊，對藝術與文化進行總體支援，這筆錢被分配到博物館、演出場館等藝術團體，但沒有撥給個人。Trubridge認為，它對勞動者一點幫助都沒有，能夠傳達創造者藝術成果的優秀演奏家，竟被拋在這道算式之外，讓窮盡畢生登頂的一線音樂家失去維生命脈。即便是數位、文化媒體、運動（DCMS）的主管部門，都對這個職業領域缺乏了解，財政部更是一無所知。

DCMS發言人受訪時則回應道，正努力支持英國一流的表演藝術產業面對危局。15億7千萬英鎊的文化恢復基金，2億作為緊急公基金，用於穩定組織、維持工作，讓機會持續流向自由接案者。該部已向135個基層音樂演出場地提供緊急基金，還有8億額外補助金正待審核撥出。

音樂家聯盟正提議2-for-1計劃，其類似英國政府的Eat out to help out計劃，由政府出錢，負擔音樂會售出座位相鄰席次的票券，讓這些空間發揮保持社交距離的功能。但隨著英國防疫措施預期將更趨嚴格，Trubridge坦言前景黯淡：想要登上沒有社交距離限制的音樂會舞臺，還有好長的一段路要走。至於線上收費串流節目，在巨星們不吝免費線上演出的狀況之下，一般音樂家想靠此賺錢，其實相當困難。

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