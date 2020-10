英國1/3職業音樂家考慮轉行

文/MUZIK

因為疫情衝擊造成的財務問題,以及演出機會銳減,英國音樂家聯盟內部調查顯示:其2000位會員之中,有34%正在考慮完全退出這個產業,而且半數會員已經在其它領域找到工作。不過仍有7成的人眼下工作量不及平時的1/4,87%的音樂家受強制休假影響,自雇支持計劃10月底結束時,他們將面臨財務窘境,更別提聯盟裡還有1/3資格不符、無法接受財務紓困計劃的成員了。

聯盟總秘書Horace Trubridge受訪時指出,音樂家們紛紛重拾以往學到的本領,開始到超商工作、當外送員——什麼都做,就是不做音樂——這便是問題所在。秋冬將臨,音樂家已經幾個月沒有工作,糟糕的是,除了普遍信貸,政府對這個價值52億英鎊的產業沒有拿出什麼財政支援。

另一分稍早來自預約音樂家服務公司Encore的調查則表明,其560名音樂家裡,有64%正思考離開這個圈子,41%表示今年剩下的時間裡都沒有接到預約。音樂會雖然已經有限度地解禁,但與開年時相比,現在真正上演的節目少得可憐,現場節目以及音樂課程的需求稀少,使音樂家失去原本的主要財源。

在疫情中,英國政府提供了15億7千萬英鎊,對藝術與文化進行總體支援,這筆錢被分配到博物館、演出場館等藝術團體,但沒有撥給個人。Trubridge認為,它對勞動者一點幫助都沒有,能夠傳達創造者藝術成果的優秀演奏家,竟被拋在這道算式之外,讓窮盡畢生登頂的一線音樂家失去維生命脈。即便是數位、文化媒體、運動(DCMS)的主管部門,都對這個職業領域缺乏了解,財政部更是一無所知。

DCMS發言人受訪時則回應道,正努力支持英國一流的表演藝術產業面對危局。15億7千萬英鎊的文化恢復基金,2億作為緊急公基金,用於穩定組織、維持工作,讓機會持續流向自由接案者。該部已向135個基層音樂演出場地提供緊急基金,還有8億額外補助金正待審核撥出。

音樂家聯盟正提議2-for-1計劃,其類似英國政府的Eat out to help out計劃,由政府出錢,負擔音樂會售出座位相鄰席次的票券,讓這些空間發揮保持社交距離的功能。但隨著英國防疫措施預期將更趨嚴格,Trubridge坦言前景黯淡:想要登上沒有社交距離限制的音樂會舞臺,還有好長的一段路要走。至於線上收費串流節目,在巨星們不吝免費線上演出的狀況之下,一般音樂家想靠此賺錢,其實相當困難。

