「共體」時艱？ 舊金山兩團同意大幅減薪

文/MUZIK

舊金山交響樂團與舊金山歌劇院都與樂手達成了新的協議，以應付該地的Davies音樂廳及戰爭紀念歌劇院自3月起即因新冠疫情停工至今，而且起碼將會持續閉館直到年底，兩個組織都無法進行現場演出、失去主要收入的困境。

為了新音樂總監Esa-Pekka Salonen就任，以及由之開啟的全新串流樂季，舊金山交響樂團用上為期五週的暫行合約，將樂手薪水降至65%、健康與樂器保險條件不變。

舊金山歌劇院的狀況則相對複雜，該院先提供半薪，修改後的合約效期3年——9月21日，院方宣布由當地音樂家聯盟Local 6代表的劇院樂手們，同意修改效期尚有3年的集體合約，以維持公司在疫情中的長期穩定。

修改過的新約於9月18日生效，並回溯自8月1日，至2023年7月31日終止。

樂手們在公開新聞稿上表示，投票接受此一對現行合約造成極大影響的改變，因為如果拒絕週薪減半以及接下來兩年的逐步減收，將會馬上失去所有收入與醫療保障。

該院資深贊助者Charlie Ma致信營運團隊，包括行政總監Matthew Shilvock，抗議院方非但不動用儲備來協助樂手度過難關，反而利用危機迫使他們接受大幅減薪，他期待收到Shilvock的正式說法，但就他目前所知，這是管理者罔顧道義的可恥行為。

回顧4月、該院尚在支付全額補償金時，Shilvock曾說正與8位工會成員討論如何以最好的方式幫助員工撐過前所未有的困境。但過去5個月裡，卻一點都沒有關於合約的公開消息。

據樂手表示，現在出爐的合約將使樂團的主要職位懸置7年，補償金還得視銷售票房而定，這兩處修改都與疫情無關，也超出了樂手的控制。樂手並未在藝術方針或行銷策略上受邀協作，但如果管理者在銷售上操作失敗，樂手的補償金卻必定逐年減少；相反地，管理者得到的補償金卻與銷售成績或樂團表現無關，而且也沒有與樂手、合唱團員、劇院員工在薪資上作出相同的犧牲。

舊金山歌劇院擁有超過2.5億美元的資產，2019財年之末的結算數字為2億7千3百萬，據該院首席財務官Michael Simpson先前所示，營運花費為7860萬，營運虧損則為65萬。面對目前的特殊情況，其年度預算已調整為4400萬。

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