爽貓第二彈－貓咪搖籃曲
文/MUZIK
還記得那隻睡在鋼琴上陪主人彈琴的貓咪嗎，這麼溫馨可愛又甜蜜的場景，可不是只有鋼琴家可以經歷喔，拉奏小提琴的人也有機會。
目前正在就讀小提琴碩士的Esther Abrami，最近就上傳了一支影片，她把飼養的貓咪放在腰包上，陪著她練琴。而過不了一會的時間，小貓咪就沉沉的睡去了。
這隻可愛的貓咪名叫Rémila，她其實是隻棄養貓，後來被送到Abrami當義工的動物之家，因此結緣。Rémila剛被領養時，體重只有四百克左右，在主人細心的照料下，如今已經是隻身體健康且性格開朗的喵星人了。只不過，讓Abrami比較困擾的是，Rémila無時無刻都想跟她黏在一起，就連她練琴時也不例外，有時還會干擾她，於是，她才想到用腰包裝她的方式。
在影片中，Abrami演奏的是法國作曲家佛瑞的《夢後》，不知道是這首曲子真的曲如其名般的傳神，還是Rémila待在主人身邊太安心，還真的睡得非常熟，讓這音樂變成不折不扣的搖籃曲了。這部影片被Abrami上傳到自己的社群平台上後，已經有超過40萬人瀏覽，只能說，好聽的音樂加上可愛的寵物，絕對是人氣組合啊。
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