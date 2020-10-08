美國國家交響樂團的音樂慰勞計畫

文/MUZIK

當美國國家交響樂團在規劃他們為醫療人員打氣的慰勞音樂會時，並沒有料到，其中一所醫院，會在這幾天成為全球最矚目的焦點。

在樂團所安排的八所醫療機構中，其中一間便是沃爾特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center），正是美國總統川普在確定染疫後收治他的醫院。這項慰勞計畫，當然不是因為總統入院後才發起，在今年因為疫情而取消大部分演出的情況下，美國國家交響樂團，像全球許多職業樂團一樣，都在找尋各樣的方式，繼續把音樂帶到人們面前。其中一項樂團在進行的計畫，就是以小編制的方式，進行社區型的演奏會。而從秋季開始，樂團把演出的對象鎖定在醫療機構中，希望能用音樂來慰勞這些在第一線辛勤工作的醫護人員。

當然，這些演出活動都會完全符合目前美國疾管局的規範，開放小規模的群眾參與，同時保持安全的社交距離。樂團行政總監Gary Ginstling表示，演出的內容將會以室內樂編制，像是弦樂重奏、管樂重奏等為主，曲目則會挑選如海頓、莫札特、貝多芬等人的作品。

在此同時，Ginstling也對樂團在不久的未來能逐步回到常軌表示樂觀。樂團的駐地華盛頓甘迺迪中心目前已經允許小規模的演出在室內進行，而美國國家交響樂團也在前不久於中心的小劇院，進行了一場四十人觀眾參與的現場音樂會，隨著美國逐步解封，相信音樂會的規模也會越來越大。

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