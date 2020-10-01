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小小大師指導雙琴俠挑戰帕格尼尼

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

知名的古典樂YouTuber「雙琴俠」（TwoSet Violin）最近在頻道上傳了一段兩人上大師班的影片，只不過，影片中的「大師｣，年齡只有十三歲。

不過這位十三歲的小大師可是大有來頭，她是2018年曼紐因小提琴大賽青少年組的首獎得主，來自新加坡的小提琴家蔡珂宜（Chloe Chua），在這場大師班中，她指導兩位大哥哥演奏的，是小提琴曲目中著名的炫技曲之一，由已故小提琴大師密爾斯坦所改編的《帕格尼尼魂》。

在影片中可以看得出來，雙琴俠在蔡珂宜面前演奏顯得很不自在與緊張，而兩人也不改過往風格的不斷吐槽對方的琴藝。蔡珂宜則是很大方的指導著兩人，並給予一些小建議，不時還會自己拿起琴來示範，展現她優異的琴技。

雙琴俠可說是目前古典樂界裡最紅的二人組了，他們成立於2013年，透過搞笑的風格，讓大眾更加接近古典音樂，以及了解古典樂界的二三事。楊博堯和陳韋丞兩人都是來自澳洲的台裔小提琴家，他們的YouTube頻道目前已經有超過275萬的訂閱者，被瀏覽的次數更是高達六億多次。而由他們所創造的虛擬小提琴家「林林」，以及由「林林」所發起的各項挑戰，也吸引了許多知名的小提琴家們，像是陳銳、希拉蕊韓等人參與，非常具有話題。

雙琴俠的YouTube官方頻道

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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