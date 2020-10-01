超前布署 范．克萊本大賽延期一年

文/MUZIK

四年一度的 范．克萊本國際鋼琴大賽 （Van Cliburn International Piano Competition），第16屆賽事原訂於2021年舉行，面對美國疫情嚴重，主辦單位相當乾脆地早早宣布，直接把比賽延到2022年再辦，新的時程更動為：

2021年10月14日截止報名

2022年3月6～12日線上面試

於范．克萊本家鄉 Fort Worth舉行，72位經過篩選的參加者，都要在現場觀眾與線上評審面前演出25分鐘的獨奏會——這也是大賽面試頭一回在線上進行——其中30人將得到比賽資格，並於5月再回到此地參賽。

2022年3月30日公告入圍名單

2022年6月2～18日比賽及頒獎

業餘賽移至2022年秋季；青少年賽與音樂節則要等到2023年6月

主辦單位指出，觀眾與支持者的熱情，是大賽魅力之源，讓許多參賽者難以忘懷。考慮到現場觀賽的安全、各地參賽者長途旅行的危險、疫情變化導致的高度不確定性、勝岀者巡迴演出不利等四大因素，才作出1962年開辦以來的首次延期決定。

大賽董事長兼執行長Jacques Marquis表示，該賽聚古典樂壇菁英於一處，是為家鄉Fort Worth打造特別盛典、向全球展示卓越的藝術家，並最終為其開展職涯的好機會。近幾個月因為疫情持續影響，顯然已經對打造如此水準的活動造成障礙，並對支持者、贊助者，以及最重要的參賽者們帶來衝擊。現在，依循眼前的明路（指延期之後的狀況），將可在歷盡挑戰之後，規劃一場能夠達到新高度的賽事，並得以之慶賀跨越國界的堅強與團結。

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