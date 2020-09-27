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搭帳篷！亞特蘭大秋季出新招

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

亞特蘭大歌劇院將於10月22日至11月14日間推出兩部秋季新作：雷翁卡瓦洛的名作《丑角》與烏爾曼的《亞特蘭提斯皇帝》。每部歌劇都會演出9場，搭配減編的管弦樂團，但舞臺不在歌劇院內，而是被移到了Oglethorpe大學足球場上、可容240人以上的馬戲團大帳篷裡。

該院行政兼藝術總監Tomer Zvulun表示，疫情催促他們將討論多年的想法，像是打造屬於樂手的公司、在非傳統場地表演、發展影音串流能力等，快速付諸實行。而防疫安全，當然還是這次演出的首要考量，由Emory大學醫學院教授Carlos del Rio與Grady Health System總裁John Haupert領導的安全小組，為此提出了40頁的安全措施報告。

具體而言，樂團人數將限於13位，皆保持安全社交距離，並以壓克力玻璃相隔；觀眾則4人一組，坐在一個個豆莢般的隔間中；場中需佩戴口罩，帳內外保持新鮮空氣流通。有些演員要戴口罩上臺，並與工作人員一起被集中管制在兩座塔裡；劇中戀人的纏綿，也被「面對面發訊息」的橋段取代了。

▲大帳系列的座位安排
▲大帳系列的座位安排

兩部製作都將展現該院的精華，包括次女高音Jamie Barton、男低音Morris Robinson等，因疫情而久未登臺的在地出色藝人。《丑角》的場景設定為巡演馬戲團的帳篷，主角即為團中的小丑；《亞特蘭提斯皇帝》則是誕生於集中營的諷刺納粹之作，但作者在營中排演時即被黨衛軍發現，參與者全遭處決，全劇遲至1975年才在荷蘭正式首演。

Zvulun直言，攜行裝置跟虛擬節目，都無法取代現場演出的魔力，劇院因此圍繞其堅強的藝術家陣容，打造了稱為「大帳」的新系列。另外，該院其實為「大帳」系列策劃了6部新劇，並且都將錄影、發行線上版本，不過院方傾向一步一步來，在疫情變化之際，避免先畫大餅，所以目前還不會劇透春季節目的內容；原本2020-2021的樂季節目，則順延至2021-2022樂季。

至於10月22日會怎麼樣？Zvulun也沒有把握：「這有點瘋狂……一切都變得太快，一週好像就過了一年，進行新規劃，尤其是勇敢的計劃，讓人害怕。於此同時，我們也感覺到，眾之所望莫過於此，大家厭倦了數位串流，那麼，我們能不能覓得一個能夠安全進行現場演出的新世界呢？」

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