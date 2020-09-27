聽新聞
test
0:00 / 0:00
讓愛貓來場完美的喵殺雞
文/MUZIK
喵星人注意了，以下的內容絕對會完全融化你。
越南有一隻名叫Haburu的可愛喵星人，發現了一個可以讓自己完美休息兼按摩的地方，那就是在鋼琴家主人的琴鍵旁。
這位鋼琴家名叫Nguyễn Hoàng Minh，他時常在自己的YouTube頻道放上練琴的影片，只不過，和其他鋼琴網紅不同，在他的影片裡，他和音樂都變成配角，主角則是他的愛貓Haburu。
並不確定Haburu是何時或為什麼發現到這個休憩的地方，不過從影片中可以看出，主人為了要確保他可以好好休息，特別還把鋼琴的琴蓋和琴板給卸下。而伴隨著音樂聲，Haburu感覺睡著非常香甜，同時琴鍵不時會輕輕地擊打他的身體，成了不折不扣的「喵殺雞」，此外，他有時還會邀請其他的喵星人一起來體驗喔。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言