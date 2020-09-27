讓愛貓來場完美的喵殺雞

文/MUZIK

喵星人注意了，以下的內容絕對會完全融化你。

越南有一隻名叫Haburu的可愛喵星人，發現了一個可以讓自己完美休息兼按摩的地方，那就是在鋼琴家主人的琴鍵旁。

這位鋼琴家名叫Nguyễn Hoàng Minh，他時常在自己的YouTube頻道放上練琴的影片，只不過，和其他鋼琴網紅不同，在他的影片裡，他和音樂都變成配角，主角則是他的愛貓Haburu。

並不確定Haburu是何時或為什麼發現到這個休憩的地方，不過從影片中可以看出，主人為了要確保他可以好好休息，特別還把鋼琴的琴蓋和琴板給卸下。而伴隨著音樂聲，Haburu感覺睡著非常香甜，同時琴鍵不時會輕輕地擊打他的身體，成了不折不扣的「喵殺雞」，此外，他有時還會邀請其他的喵星人一起來體驗喔。

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