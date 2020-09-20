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價差3000倍的仿古琴

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

目前世界上價值最高的小提琴，是哪一把呢？答案揭曉，就是目前收藏在英國牛津阿什莫林博物館的史特拉第瓦里制的《彌賽亞》，價值估算為兩億美金。

無庸置疑的，17世紀義大利製琴家史特拉第瓦里（Antonio Stradivari）所製作的樂器，不論是小提琴、中提琴還是大提琴，在數百年後的今天，依然是音樂家們的最愛，以小提琴來說，像是安－蘇菲．慕特、帕爾曼，以及約夏．貝爾等人，都是史特拉第瓦里琴的愛用者。而除了音樂家之外，由於史特拉第瓦里琴價值不斐，更具有歷史意義，也是眾多博物館和收藏家們的最愛，像是日本音樂財團（Nippon Music Foundation），就是目前擁有最多史特拉第瓦里琴的組織，而他們也透過租借的方式，讓優秀的音樂家們能夠使用到這些樂器，繼續傳遞美妙的琴音。

由於史特拉第瓦里琴都已經有三百年的歷史，因此保存格外困難，據統計史特拉第瓦里一生共製作了九百多把的小提琴，目前僅存留兩百多把。此外，由於他所製作的樂器太有名氣，也難免有許多仿冒品出現。這些仿冒品有些製作得維妙維肖，甚至很多也出於名家之手，若是能被鑑定出來是誰做的，這些樂器的價值也還是很高。但也有比較粗劣的仿製品，只是樂器製作本來就是一門專業，要能分辨真假，還是得需要專家。

最近在國外的保險期刊上就登出了一個案例，保險客戶聲稱他的史特拉第瓦里琴因為雨水受潮而損壞，而申請賠償，並認為這把樂器原始的價格為兩百萬美金。在保險公司派出專業鑑定師查核後，確認樂器為仿製品，同時依照市價，最終確認的價值為600美金，這麼大的落差，也顯示了古董樂器收藏與買賣，潛藏了非常大的風險，不可不慎。

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