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2020最後一季 威格摩送上百場節目

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

倫敦威格摩廳（Wigmore Hall）藝術總監John Gilhooly宣布，該院將於9/13至12/21期間推出「秋季系列」 ，共有百場演出，包括28場與BBC廣播三臺合作的午餐音樂會，而且不論有沒有觀眾，都會照表操課。所有節目將以高畫質串流直播，並在該廳網站提供30日免費收看。

如果政府允許，多數節目將現場演出，初期觀眾會限制在廳內容量的10%，即56人，隨著時間推移，或有機會增加到20%。演出的編制不限於獨奏、雙重奏、三重奏、四重奏等，更大的組合也將重返舞臺。超過200位參演者同時計劃赴英國各地與歐陸巡演，標誌在威格摩登臺的音樂家們，已然挺過旅行禁令時期。如果個別演出者無法出席，廳方也會以其它節目替代，確保秋季系列所有場次都能按時上演。

從9/13開始，威格摩廳將每日開放，但為因應疫情可能於冬季轉趨嚴峻，11月起改為僅有週一，12月則是週一與週二開院。

該系列超過200位演出者，2/3以上皆為英國本土出身，或以英國為主要活動區域，宣示了該地表藝經濟活動的復甦。

內容方面，Samuel Coleridge-Taylor的歌曲與室內樂；波蘭、俄羅斯猶太人Mieczysław Weinberg作品；還有20世紀極簡主義的Julius Eastman，展示其黑人與同性戀認同，都是其中格外引人注意的亮點。特別紀錄則可看到國際知名低音提琴家Leon Bosch，青少年時因反對南非種族隔離活動而被補入獄；以及拉比Julia Neuberger與反猶主義的故事。配合新書發表，Graham Johnson會來聊聊普朗克，Natasha Loges和Katy Hamilton則談起布拉姆斯。

John Gilhooly表示，很樂於宣布，從現在到耶誕之前，將有100場節目，值此疫情困難之際，能夠集結這樣多本地藝術家，聚焦於他鼓勵大家多作探索的20、21世紀室內樂及歌曲，整個系列多元紛呈。雖然具體狀況仍須視因應疫情的旅遊限制及地區隔離措施而定，但院方已經把節目計劃到了明年春季，許多當地藝術家正在待命，以備隨時上陣代打，應對秋季系列的意外狀況。

對院方與現場表演藝術界來說，在這樣困難的時刻推出系列節目，於組織、於經濟上而言，都屬十分不易，特別感謝贊助者們。沒人能對未來的狀況抱有美好的幻想，但院方決心讓藝術家回到工作軌道，並藉此系列支付全額費用，請線上觀賞的大家慷慨相助，幫忙院方實現承諾，將收入帶給失去舞臺已久的表演者們。

希望秋季系列能夠鼓勵觀眾繼續保持會員資格、一如往昔地給予支持，院方為此深表感激。也很慶幸有機會，與極好的夥伴BBC廣播三臺合作，轉播28場演出，以及為新生代音樂家舉辦的週末活動。

BBC廣播三臺與古典音樂部門管理者Alan Davey則稱，現場音樂節目是英國文化產出的關鍵部分、是BBC廣播三臺的本職範圍，很高興能支持威格摩廳，再次把他們的音樂瑰寶帶給各地觀眾。該臺早在6月轉播最後的音樂會時，就對此事積極響應，現在已「等不及要與威格摩廳再度撘檔」了。

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《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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