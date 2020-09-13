芝加哥交響樂團將串流上線「新樂季」

文/MUZIK

時值九月，正是各大表演場館、樂團等新樂季要展開的時候，只是全球疫情仍然嚴峻，疫苗的開發又遇到困難，短期之內，超過千人以上的大型室內活動，在許多地方仍然無法舉辦，這也讓藝術表演活動面臨了很大的阻礙。

當然，從年初開始，許多表演活動就紛紛地從線下轉往線上了。但本來以為只是過渡的手段，如今可能要認真思考，是否接下來的一年甚至更長的時間，這樣的方式都會變成一種新常態。

美國五大樂團之一的芝加哥交響樂團，以及芝加哥歌劇院，日前就正式宣布，2020-2021的新樂季，將全數改為線上轉播的方式來進行。芝加哥交響樂團的新樂季將從十月一號午夜正式啟動，這將會是五集已製作好的高畫質影片中的第一部，而未來將會以每周更新一部的方式，陸續上線。上線的平台將會是芝加哥交響樂團最近才剛推出的CSOtv，除了新樂季的影片外，這個平台上未來還會有包含教育音樂會、爵士音樂會等過往拍攝好的影片，可供點選觀看，其中也會有部分是完全免費的。而收費影片每部則為15美金，一次購買多集還會有額外的優惠。

至於芝加哥歌劇院新樂季所安排的五部歌劇製作，也將全數改為線上播出，每部歌劇的收費為20美金，一次購足，則為80美金。

更多詳細的資訊，可以上 CSOtv 網站。

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