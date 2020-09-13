NBA巨星「可愛」的鋼琴才華

文/MUZIK

美國職業籃球季後賽正在如火如荼地進行，在西區，最被大家看好有奪冠潛力的兩支球隊，巧合的都來自洛杉磯。一隊是由小皇帝詹姆斯（LeBron James）坐鎮的湖人，另一隊，則是由去年才拿下總冠軍最有價值球員，台灣球迷戲稱他為「可愛｣的雷納德（Kawhi Leonard）所帶領的快艇隊。

說起雷納德，絕對是這幾年NBA最受到注目的球星。和很多頂尖運動員不大一樣，雷納德不論在場上或場下，都顯得安靜。在競爭如此激烈的籃球賽場上，很難看到他會有過多的情緒展現；而在場外，不論是接受專訪或是社群媒體上，他都顯得話少，整體來說，展現出來的氣質，有別於他人。

最近剛發布的一支球鞋品牌廣告，或許能看出雷納德個性上的些許端倪，影片中，他不只表演了籃球技巧，還小秀了一下他另外的才能，那就是彈鋼琴。雖然只有短短的幾秒鐘，不過確實可以發現他的確會彈奏。而他也透露，一項生理上的優勢，讓他在籃球場上和演奏鋼琴上，都佔了不少便宜。

▲「可愛」也會彈鋼琴？沒想到吧！

「我剛出生時，母親就注意到我的手比常人要大很多，在籃球上，我的大手讓我更能去掌控球，同時做出許多高難度的動作；而在彈琴上，我幾乎不須要太去移動我的手，只要伸展我的手指，就能按到許多常人無法按到的琴鍵。｣雷納德這麼說道。

非常明顯的，雷納德的大手讓他在籃球場上無往不利，甚至在最近的一場比賽中，他在防守端上封蓋了對手的致勝一擊，透過重播，他就是伸展雙手，最後手指碰到對方投出去的球，而改變其軌跡。至於鋼琴演奏，希望日後還有更多他彈琴的影片可以釋出，讓大家好好看一下他在運動以外的才華。

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