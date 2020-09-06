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哥倫比亞藝術經紀公司 下臺鞠躬

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

古典樂界舉足輕重的要角——哥倫比亞藝術經紀公司（Columbia Artists Management Inc.），於美東時間8月29日宣布收攤，當天寄給旗下藝術家的email寫道：週一（8月31日）即是老店關門大吉之日。

其聲明指出，該公司已經與信託人合作進行破產程序、清算資產、對債權人有序地進行利益轉讓，且正努力於近期內為旗下藝人提供具體指引，並和信託人一同，為與藝人之間的經紀關係，尋求一個安穩的著陸點。

聲明也提到，公司受長時間的疫情所困。合作進行這次破產程序的信託者，以Sherwood Partners公司專精於破產程序、具備相關律師背景的Molly Froschauer為代表。

1930年成立於紐約的哥倫比亞藝術經紀公司（時名哥倫比亞音樂會公司，Columbia Concerts Corporation），歷經創立者Arthur Judson、繼任者Ronald Wilford（1970～2015）、Tim Fox三代領導人。過去曾經營卡拉揚（Herbert von Karajan）、伯恩斯坦（Leonard Berstein）、李汶（James Levine）、奧曼第（Eugune Ormandy）、杜拉第（Antal Dorati ）、克倫培勒（ Otto Klemperer）等多位指揮大師，以及霍洛維茲（Vladimir Horowitz）、范．克萊本（ Van Cliburn）等鋼琴名家的經紀業務，是近代古典音樂史上不可忽視的存在。

目前也是指揮家小澤征爾、葛濟夫（Valery Gergiev）；小提琴家克萊默（Gidon Kremer）、慕特（Anne-Sophie Mutter Violin）、列賓（Vadim Repin）、黃俊文；鋼琴家馬祖耶夫（Denis Matsuev）、波里尼（Maurizio Pollini）、安傑利希（Nicholas Angelich）、布尼雅提許薇莉（Khatia Buniatishvili）；次女高音潔米．巴頓（Jamie Barton）；作曲家譚盾；繁盛藝術古樂團（Les Arts Florissants）、伯明罕交響（City of Birmingham Symphony Orchestra）、捷克愛樂（Czech Philharmonic）、捷克國家交響（Czech National Symphony Orchestra）、萊比錫布商大廈管弦樂團（Leipzig Gewandhaus Orchestra）、倫敦交響（London Symphony Orchestra）、馬林斯基劇院管弦樂團（Mariinsky Orchestra）等頂尖名家、名團的經紀公司。

非古典領域，尚握有許多迪士尼、皮克斯動畫，以及星際大戰等電影音樂會的巡迴經紀合約。

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《MUZIK閱聽古典樂》

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