大提琴家瓦列芙斯卡的琴牽兩世緣

文/MUZIK

200多年前，知名的法國製琴家為了一位法國貴族的小女兒，精心打造了一把1/8尺寸的大提琴以供使用。這把迷你卻精緻的樂器，在輾轉兩個世紀後，竟然因為一起竊盜案，意外的串起了一位大提琴家和一個小女孩的琴緣。

大提琴家克莉絲蒂娜．瓦列芙斯卡（Christine Walevska）出生於加州洛杉磯，她的父親是城中有名的琴行老闆，專門經營古董名琴。瓦列芙斯卡7歲開始學習小提琴，但不是特別感興趣，8歲時，一位琴商同行帶來了這把1834年Bernardel製的稀有樂器，父親讓她一試，她就愛上了大提琴這項樂器，日後她一路學習，並成為第一位在法國巴黎音樂院獲獎的美國人。

這把樂器在瓦列芙斯卡使用過後，就一直留在家族的琴行裡展示。後來父親過世，瓦列芙斯卡的哥哥接手店面，因為本身對古典音樂興趣缺缺，就把琴行改成吉他販售行，但這把迷你大提琴，仍然是鎮店之寶。

直到1976年，兩位陌生人士來到琴行，詢問店裡最貴的樂器有哪些，店員告知是這把大提琴後，這兩人竟然就趁著店裡繁忙之際偷走這把琴，雖然店家馬上報警處理，不過這琴一消失就是整整40年。

直到最近，一位家住北卡羅來納的小朋友史黛拉，跟附近的琴行借到此琴使用，這把失竊的樂器才終於現蹤，並被專門辦理藝術品竊盜案的警官發現，同時成功的聯繫上了瓦列芙斯卡。

瓦列芙斯卡在不久前已經和史黛拉碰面，也沒急著要把樂器要回來，因為她認為她今日之所以能夠成為一位大提琴家，就是小時候在學琴時，父親沒有讓她使用廉價的機械琴，而是用了如此一把珍貴的手工樂器，她也希望有朝一日，史黛拉也能步上她的腳步，如此這把樂器真正的價值，才能顯現出來。

據了解，他們兩位已經在安排要進行一場聯合音樂會。

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