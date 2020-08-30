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最適合毛小孩聆聽的12首古典樂

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

這是小編的親身經歷，當小編的黃金獵犬還在幼幼時期，小編時常因為她驚人的活動力與破壞力而煩惱不已，當時唯一能讓她稍微安靜下來的方式，竟然是播放古典音樂（其實後來發現，是因為音響放出來的聲響有嚇到她）。

不管古典音樂是不是有這樣的功能，現代人豢養寵物的比例越來越高，如果能和他們一起在家享受一段美好的聽音樂時光，也是件美事，英國的Classic FM就整理出了12首適合毛小孩聽的古典樂，大家有空不妨試試。

魯多維科．伊諾第（Ludovico Einaudi）的《L’onde》 ：義大利近代作曲家伊諾第的音樂，向來以簡潔平和著稱。《L’onde》取材自吳爾芙的小說《波浪》，是一首能讓主人和寵物都放鬆的音樂。非常適合帶狗狗去海邊散步完後聆聽，為一天做個美好的結束。

聖桑《動物狂歡節》的〈化石〉 ：和我們一樣，我們的寶貝也是由骨頭所組成的，所以這首作品很能引起他們的共鳴，但就怕會太High了些。

聖桑《動物狂歡節》的〈天鵝〉 ：如果因為上一首〈化石〉而讓你的寵物High過頭，不要苦惱，同部作品裡的〈天鵝〉，有著相反的效果，不但能夠安定情緒，甚至還有催眠的功效喔。

普契尼的《公主徹夜未眠》 ：毛小孩們有時也需要嘶吼一下，有甚麼比得上跟男高音一起合唱《公主徹夜未眠》呢。別懷疑，這並不是隨便扯蛋，網路上就有狗狗在電視機前跟著已故男高音帕華洛帝一起引頸高歌的影片。

普羅柯菲夫的《彼得與狼》 ：別擔心狗狗聽不懂旁白，這首音樂本身就非常具有戲劇感，特別是彼得拼命要保護鴨子、貓咪和鳥兒免於受到大野狼威脅的那段，他們一定非常能感同身受。

柴科夫斯基《睡美人》中的〈圓舞曲〉 ：曾被迪士尼拿來當作動畫配樂的圓舞曲，最適合狗狗們在暴風雨的夜晚，慵懶地趴在家中並準備要沉沉入睡前聆聽了。

史特拉汶斯基《火鳥》中的〈搖籃曲〉 ：某些時候，你家的狗狗外出回來後似乎仍然毛躁不安，這首搖籃曲豐富的配器和溫暖的旋律，正是讓他們安靜下來並且準備休息的最佳良藥。

蕭邦的《E小調前奏曲》 ：相較於其他的推薦，這首作品雖然略顯陰暗，但樂曲中簡單卻沉穩的力量，有辦法讓任何一隻躁動不安的寶貝安靜下來喔。

貝多芬的第六號交響曲《田園》 ：貝多芬在鄉野漫步受到啟發而創作的這首交響曲，能讓毛小孩們從音樂中感受到大自然的風光，只是要小心她們可能會太想親身體驗，而把後門抓壞！

巴赫的《G弦之歌》 ：有甚麼會比這首巴洛克時期的經典之作，更能讓一整天追逐跑跳的狗兒們，在夜晚放鬆身心，準備好好休息呢。

佛漢．威廉士的《雲雀高飛》 ：在野外追逐雀鳥，天啊，這應該是每隻狗狗作夢都會夢到的。也難怪這首曲子時常高居古典音樂排行榜之冠，應該是毛小孩們說服主人放給她們聽吧。

艾爾加的《謎語》變奏曲 ：我們對於毛小孩的愛是溢於言表的，這或許是艾爾加改用音樂來表達的原因。第十一號變奏曲是描述一隻鬥牛犬落水後急著拍打四肢尋求上岸的場景，是不是非常有畫面呢。

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《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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