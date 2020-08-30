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對古典音樂來說 這個假期太長了

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

對於多數的古典音樂工作者來說，不論是從事演奏、教學，還是評論，八月底到九月第一週結束，都會是最安閒的時段。暑假的音樂節、夏令營等剛剛結束，新的樂季還沒有開始，學校也還沒開學，正是度假或是好好休息的最佳時機，只不過今年的情況和以往大不相同。

《紐約時報》的音樂評論主編托瑪西尼（Anthony Tommasini），最近就發表了一篇文章，抒發了因為疫情而一切都大受影響下的心境。首先他就表示，從三月美國疫情大爆發後，幾乎所有的現場音樂會演出都宣布取消，在沒表演可看的情況下，以前這個時候都會盡情享受片刻安靜時光的他，如今卻渴求聽到音樂。

究竟因為疫情關係，影響到多少音樂會被迫延期或終止呢，托瑪西尼以紐約為例，光是茱莉亞音樂學院，每年的音樂會就高達700場，而紐約每天上演頂級水準的音樂會，從林肯中心到卡內基音樂廳，就有數場之多。放大至全美，甚至全世界，新冠肺炎對整個音樂表演界的衝擊可想而知：｢每當我參與一場音樂會，想到這不過是今晚在各地上演無數場中的其中一場表演，就能深刻地感受到這項藝術的寶貴與價值。」

如今即將進入九月，全球疫情擴散仍然沒有被控制住，即便未來疫苗問世，又或者是找到有效的治療方式，托瑪西尼仍然擔心，古典音樂表演要恢復到疫情以前的狀態，恐怕還需要好一陣子。在這樣的情形下，或許更多人會仰賴數位科技的傳播型態，來接觸古典樂。

的確因為疫情，不管是音樂家，或音樂組織團體，在過往的半年間都把注意力轉向數位科技上，他們的努力也絕對不容否定。然而透過電腦、平板，或手機所呈現出來的演出，畢竟和現場還是有很大的不同。托瑪西尼就表示，他非常懷念一場發生在好的聲響環境裡的好音樂會。同時他也認為，即便古典音樂也有一些加入數位聲響元素的作品，但多數的音樂還是必須要以真實的樂器在真實的環境中，才能表現得完整。他更舉了鋼琴家陶禕文（Conrad Tao）的說法：｢這些在數位平台上轉播的音樂會，只是場秀而非演出，音樂家們如今都變成製作單位了。｣

最後，托瑪西尼還是對於像是陶禕文這樣於疫情時間還是努力嘗試各種方式去把音樂帶給人們的音樂家們，致上最高敬意。同時他也誠摯的希望，在很快的將來，假期便能夠結束，人們能再回到表演場館中，和音樂家們一同感受音樂的力量。

更了解陶禕文可見此：比下王羽佳的年輕天才？

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《MUZIK閱聽古典樂》

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