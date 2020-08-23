今晚 我想來點古典樂

文/MUZIK

相信許多古典音樂愛好者，都會有這樣的困擾，那就是當周邊不聽古典樂的親朋好友們要妳推薦個幾首經典之作來聽聽時，會不知道該從哪下手，深怕介紹錯了，讓人對古典音樂就此留下不好的印象。

美國廣播電台古典音樂節目的主持人馬汀．布薩寇特（Martin Buzacott），以自身的經驗，加上集結了不少電台聽眾的意見，做出了以下的建議。

（1）超有名的曲目不見得靈光

碰到朋友希望你推薦音樂，最快速或最省力的方式，當然是請他們自己去查查坊間流傳的名曲一百，非聽不可等等的書籍或文章。或者是告訴他們一些世界名曲，像是貝多芬《合唱》交響曲、莫札特單簧管協奏曲之類。但問題是，這些曲目實在太氾濫，而你的朋友們或許早已聽過。如果以前沒有喜歡，現在喜歡的可能性恐怕也不大。建議可以推薦一些知名作曲家不那麼有名的作品（對還不認識古典樂的人來說），像是西貝流士的第二、第五號交響曲最終章，又或是比較精巧短小的作品，像是韋瓦第《四季》中〈夏〉的最終章，或是拉威爾《鵝媽媽組曲》管弦樂版的最後一個樂章。

（2）孩童聽的古典樂不見得一定要配故事

是的，普羅柯菲夫的《彼得與狼》，或是布列頓的《青少年管絃樂入門》都很棒。但還有很多音樂，即便不是這麼明顯的為孩童所創作，也能輕易地打動小孩子的聽覺，特別是比較近代的作品，例如柯尼（Graeme Koehne）的《Powerhouse》、卡孜－徹寧（Elena Kats-Chernin）的《Russian Rag》，還有斯克爾索普（Peter Sculthorpe）的《Earth Cry》，都是能輕易打動小朋友的音樂。

（3）讓心靈沉澱的好音樂

許多人之所以開始接觸古典音樂，常常是因為正在經歷一段改變，或面對外在的衝擊和挑戰，這時候，能放鬆心靈的音樂，就像是一帖良藥。古典樂在各個不同的時代，都有許多這樣的作品，從最早的葛利果聖歌，到文藝復興時代泰利斯的《除祢以外別無他人》和阿雷格利的《求主垂憐》。而近代則是有Ludovico Einaudi、Arvo Pärt以及 Pēteris Vasks等人的創作，當然，也不要錯過了佛漢－威廉士的《雲雀高飛》。

（4）如果你的朋友喜歡流行和搖滾樂

那當然要來點重口味的。普羅柯菲夫《羅密歐與茱麗葉》的《蒙特鳩家人與卡帕萊特家人》，還有聖桑充滿音效感的《管風琴》交響曲，當然，轟炸聽覺的柴科夫斯基《1812序曲》，是必然推薦的曲目。

（5）電影和電玩中的古典音樂

相信很多人接觸古典音樂都是經由電影裡的配樂而來，像是理查．史特勞斯的《查拉圖斯特如是說》，或是近代一些配樂大師，像是約翰．威廉斯、莫利柯奈等的作品。而電影中，貝多芬、德弗札克等作曲家的音樂都被大量地使用，這些也是很適合介紹給朋友的。而現在電玩音樂也逐漸成為一項熱門分類，對於喜歡電玩的朋友們，也不妨推薦他們從當中的音樂來入門。

最後，古典音樂常常會以意外的姿態出現在人們的生活中，或許是突然發現原來這是古典音樂，又或者是在某段音樂中，感受到心靈的悸動。這些時刻每個人都不同，都是獨一且無二的。讓我們一起幫助大家，找到屬於自己的那個時刻吧。

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