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25日彰化萬人抗體檢測報告突喊卡 台大公衛學院這麼說

日本音樂家用音樂賑災

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

東京大都會交響樂團的理事長近藤誠一，在2011年日本海嘯時，正好擔任文化部長，他認為現在因為疫情氾濫所造成的人心不安與恐慌，和那個時候並沒有任何不同。

｢日本人有個特徵，就是當災難發生時，會同情受災者而限制自己放鬆或享樂的慾望，這其實對於整體社會的心理層面來說是不健康的。｣而在2011年，在近藤的努力下，政府藉由大力的推廣文化及表演藝術活動，來撫慰人心，收到非常好的效果，他認為現在也應該要做同樣的事情。

為了貫徹這樣的想法，近藤和樂團首席矢部達哉，策劃了一系列的現場音樂會，而針對的對象，都是低年齡的孩童們。第一場舉辦在靜岡縣的三島市，在符合所有防疫規範下，總共有五十位聽眾入場，多數都是家長帶小朋友，演出的曲目包括了莫札特的小夜曲，以及羅西尼的《威廉泰爾》序曲等。許多小朋友都因未能現場近距離地聆聽演奏而感到興奮，而家長也認為這樣的活動能讓因為疫情而無法正常上學的小孩們，有一個紓解壓力的管道。

在全球疫情氾濫的當下，舉辦現場表演活動並不容易，就連聞名遐邇的薩爾茲堡音樂節，也不得不縮減規模以作因應。矢部達哉也因為疫情取消了無數的音樂會，包含原定夏天要進行的歐洲巡演，以及固定舉辦的音樂節活動。雖然音樂家們都會臨機應變，運用科技工具來持續進行音樂演奏，但對矢部來說，現場演出有著不可取代性：｢當聽眾和演出者同處一室，彼此可以感受到對方，這種經歷，不是透過網路轉播的現場音樂會所能呈現的。｣

這場全球人類的大災難，也讓本來就辛苦的古典音樂產業，面臨了更多的未知。雖然可能更加辛苦，但矢部達哉卻發現了自己的轉變，｢以往演奏我都是希望能在聽眾前展現出自己全面高超的技術，如今我只希望能帶給大家喜悅。｣

矢部更表示，｢音樂或許不是人類生存的必須，但人們卻能從音樂中，找到滿足和喜樂。音樂家的責任就是將這百年傳承的古典音樂傳遞給大家，因為這是人類最寶貴的文化資產。｣

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