文/MUZIK

百老匯聯盟宣布，至少在2021年1月3日以前，仍得持續停止音樂劇製作。

該聯盟早在5月即表明，9月6日之前的所有演出都會取消——與其由此遙望不知何時能再拉起的帷幕，不如說它只是決定了節目退款與換票工作會延遲到什麼時候——目前觀眾能夠期待的，可能不是一個重啟百老匯所有表演的確切日期，而是劇院或許有機會滾動式地陸續輪流開放，而這還要看接下來官方公布的消息而定。

某些製作已經先行預告進度，像是《The Music Man》重製版，便將原定於秋季的開演時間，直接延到2021年5月；林肯中心劇院與圓環劇院則為節目公告了明年春天上演的新時段。

從紐約宣布群聚禁令開始，百老匯就首當其衝，自今年3月12日以來，原本預計持續1個月的管制，延到了6月7日、原本是第74屆東尼獎頒獎的日子；接著「續攤／癱」到9月；現在終於確定，今年都無望了。

聯盟主席 Charlotte St. Martin在聲明中向大家喊話：「只要安全，我們決心盡快帶領依音樂劇產業維生的人歸來，並歡迎所有將其視為紐約之不可或缺的愛好者回籠……就如我們在百老匯的許多成員所說：『我們將會回來，而且有太多故事等著要講』。」

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》